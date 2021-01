Oficial: El Betis anuncia el positivo de Diego Lainez

El Betis ha anunciado que Diego Lainez ha dado positivo en la Covid-19, una circunstancia que el mexicano adelantó en la noche del jueves pero que se ha confirmado este viernes con el test PCR. El jugador ya ni siquiera participó en el entrenamiento de esta mañana, ya que se encontraba aislado en su domicilio.

"El Betis ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas rutinarias que se realizaron a los componentes del primer equipo en el día de ayer. El jugador afectado, Diego Lainez, se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos. El test realizado el jueves arrojó un resultado no concluyente, por lo que hoy el futbolista mexicano ha sido sometido a nuevas pruebas que han confirmado el positivo en Covid-19", ha indicado el club en un comunicado.

"Hola, amigos. Quiero informarles por este medio que me he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado en casa y con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré con más ganas y más fuerte. Gracias por su mensajes, abrazos a todos", expuso el mexicano en la noche del jueves con una publicación en las redes sociales que retiró posteriormente.