Paco López: "El Betis tiene un plantillón"

Paco López, entrenador del Levante, ha comparecido en la rueda de prensa previa al duelo con el Betis y ha destacado el nivel de los futbolistas verdiblancos. "Tiene un plantillón", ha indicado el preparador granota, que ha asegurado que su equipo debe mejorar defensivamente para tener opciones de ganar.

"Que el Betis esté en mayor o menor dificultad, da un poco igual, tiene un plantillón diseñado para jugar en Europa.Tiene posibilidades y tiene muy buenos jugadores y mucha calidad. Les está faltando algo de gol durante las últimas jornadas pero es un gran equipo", ha afirmado López, que ha explicado que la forma de jugar del equipo verdiblanco lo podría hacer variar su dibujo: "Vamos a defender muy juntitos. Independientemente del dibujo, lo que tenemos que tener claro son los conceptos. Lo que el equipo tiene que saber es dónde tenemos que defender. Está la posibilidad de cambiar el dibujo, de variar alguna posición. Vamos a trabajar y a intentar defender mejor. Es un equipo que acumula mucha posesión y mete mucha gente por dentro".

Paco López ha destacado la importancia que tiene para su equipo el partido de mañana. "Es un perfil de un equipo que está claro. Salvando las diferencias, el Espanyol también es un equipo que le gusta llevar la iniciativa y ser protagonistas con balón. Si te puede venir mejor o peor, eso nunca se sabe. Lo más importante somos nosotros. La idea es exigirnos un poco más si cabe. Ser solidarios un poco más si cabe, tener más concentración. En definitiva, esforzarnos todos un poquito más y no porque el equipo no lo esté haciendo. Lo vamos a hacer todo un poco más para conseguir esa victoria", ha comentado el técnico del Levante, al que tampoco le sorprende que se cuestione su futuro: "A los entrenadores no nos puede extrañar a ninguno que si los resultados no van, se nos cuestiones nuestro trabajo. Si es a nivel personal, estoy a tope. Es mi forma de ser. No me extraña que se pueda cuestionar mi trabajo por los resultados. Lo que importa es que el Levante esté en Primera División".