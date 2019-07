El ex portero del Betis, Pau López, fue presentado ayer como nuevo jugador de la Roma en una interesantísima rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por Gianluca Petrachi.

El director deportivo del conjunto romanista alabó las características del meta catalán y explicó cómo fueron las negociaciones con el club de Heliópolis, aclarando detalles de la operación: "Es un futbolista que ha estado de acuerdo en el trabajo del agente y se ha interesado para asegurarse de que la operación se realizara. El Betis no nos perdonó ni una coma. Él tomó la decisión de renunciar a parte de su salario, al igual que su agente. Fue algo positivo porque el chico tiene ese deseo y capacidad mental. ¿Sanabria? Le dimos al Betis el otro 50 por ciento en la operación".

"Es un jugador que sale mucho, es muy bueno en las salidas. Creo que hoy en día, un portero que tiene la capacidad de salir tanto también le quita muchos problemas a su propia defensa y, por lo tanto, tiene este tipo de personalidad para salir y asumir la responsabilidad. Además, es un portero al que personalmente seguí y creo que la decisión de centrarme en fichar a Pau López fue técnica, pero sobre todo personal. Creo que desfilar en una plaza como Roma es muy difícil", agregó Petrachi sobre su nuevo cancerbero.

En el turno de palabra de Pau López, el ex verdiblanco afirmó que "al principio no pensaba dejar al Betis, luego llegó la oferta de la Roma y cambié de idea. No había otras opciones. O me quedaba en el Betis o firmaba con la Roma. Era el momento correcto para dar un nuevo paso, para seguir creciendo. Al final todo ha ido bien".

Pau también dejó claro que las negociaciones entre las partes no fueron fáciles, teniendo que renunciar a parte de su sueldo en el Betis: "Tanto la Roma como yo queríamos esta operación. Se han hecho esfuerzos por ambas partes y estoy feliz por estar aquí, no hay nada más que añadir".