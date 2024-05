Pellegrini: "No hay que creer que el partido está ganado antes de ganarlo"

El Betis se juega mucho y Manuel Pellegrini sabe de la importancia que tiene el encuentro para seguir en la pugna con la Real Sociedad por la plaza de Europa League. Por eso el técnico no quiere confianzas ante el ya descendido Almería y no quiso mirar más allá de este encuentro ni de hablar de rumores del mercado, para estar 100% centrado el encuentro del domingo (21:00)

"Lo peor que podemos hacer es creer que el partido está ganado antes de ganarlo. El rival juega con orgullo y será un encuentro complicado. A lo mejor si peleara aún por la permanencia pudiera ser más fuerte, pero ahora llega más tranquilad y sin presión y por eso está desarrollando mejor juego como dicen los resultados. No debemos pensar en el rival, sino en lo que tenemos que hacer nosotros", insistió el técnico, que no espera tanto una batalla por la posesión "sino una batalla por marcar más goles": "Se puede tener posesión y no hacer daño en área contraria. Tenemos que hacer un partido completo tanto defensiva como ofensivamente, sin pensar en el rival que tenemos enfrente, y no cometer errores".

Isco, que vuelve tras sanción, regresará al once inicial. ¿Junto a Fekir? "Personalmente siempre he creído que los buenos jugadores pueden jugar juntos. Hay que ver cómo hacerlo y qué momento. Veremos cuál es el mejor equipo de inicio, pero son tan importantes los que entran después durante el choque como los que salen de inicio", señaló el entrenador bético, que apuntó que sus rotaciones "están relacionadas con los rendimientos, la carga física y el trabajo táctico", por lo que es "difícil saber qué pasara después del domingo".

Llega el Betis a esta cita con el Almería después de ganar tres partidos y empatar el derbi superando así la racha de cuatro derrotas seguidas en la que, recuerda Pellegrini, el equipo "no fue un desastre". "No estuvimos bien en uno y en los otros tres merecimos mejor resultado. Las campañas son muy similares pese a esa racha, pese a lo cual es la temporada con menos derrotas. Siempre hay momentos mejores y peores, pero en términos generales el equipo se ha caracterizado por la regularidad", explicó.

Nombres propios

Manuel Pellegrini lanzó un mensaje de ánimo para Felix Garreta, el futbolista del Betis cedido en el Amorebieta al que hizo debutar en Primera División el pasado curso y que permanece en la UCI en coma inducido tras un accidente mientras estaba en Barcelona la pasada semana: "Estamos todos pendientes de su estado y deseando su recuperación. Le mando la mejor de los deseos para que se recupere de este delicado momento que está pasando".

Fue cuestionado el entrenador verdiblanco sobre la posibilidad de que Guido Rodríguez tenga un precontrato firmado con el Barcelona, después de que en un medio argentino haya asegurado que "ya se verá dónde acaba" y "no lo echemos tan rápido". "Son tantas las especulaciones de nombres que tomaría mucho tiempo analizar uno a uno. Ya veremos la próxima temporada quiénes se quedan o se van. Ahora todos tenemos que estar centrados en el partido del domingo", destacó. Y no dudó a la hora de reafirmar que seguirá contando con él: "Todo el plantel que está con nosotros va a seguir jugando, porque son futbolistas del Betis hasta el final de temporada. No hay mayor problema en ese aspecto". Alto y claro.

Y sobre el adiós de Claudio Bravo señaló: "Nos ha aportado mucho y lo sigue haciendo. Veremos qué pasa. Nos aporta mucho en el día a día dentro del grupo. Veremos al final de temporada, aunque no se integrará en el cuerpo técnico. Él no lo quiere. Va a seguir jugando, no sé dónde, pero va a seguir y ya en el futuro hará sus cursos".