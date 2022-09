Pellegrini: "Lo mejor es que nunca perdimos nuestra identidad"

Contento, a medias. Así comparecía Manuel Pellegrini en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, satisfecho con la actitud de sus jugadores ante el actual campeón de Europa, pero con el mal regusto de irse de vacío de un campo al que su equipo llegó para ir a por el partido, como demostró en una buena primera parte.

"Me voy con la sensación de que, independientemente de las circunstancias y que fue un resultado justo, también estuvo todo condicionado por la lesión de Fekir. Tampoco teníamos a William Carvalho, lo que nos condicionó mucho, porque frente a este rival hay que intentar tener más balón. Lo mejor es que estuvimos todo el encuentro sin perder nuestra identidad de equipo pese a encajar el segundo gol", explicó el técnico chileno, quien no acabó conforme con el marcador porque "veníamos a ganar". "La imagen del equipo fue la de ir a buscar el partido desde el inicio. Jugamos como esperábamos, pese a que las lesiones nos puso todo más cuesta arriba", añadió el técnico, consciente de que a los suyos les "faltó crear algunas ocasiones más".

Cuestionado sobre las acciones polémicas en las áreas, sobre todo en el penalti que se reclama sobre Fekir, señaló: "No podemos analizar un partido centrándonos en una jugada. Hay un árbitro y un VAR que mandan y es normal que un equipo lo vea siempre todo a su favor. No me gusta centrar en una acción todo un encuentro. Vinimos a puntuar a casa del campeón de Europa y estoy contento con la actitud del equipo", sentenció.

"Vamos a esperar el diagnóstico, pero parece una contractura en el isquiotibial"

En esa acción pudo lesionarse Fekir, que está pendiente de pruebas, aunque Pellegrini adelantó que es algo muscular y que todo dependerá del grado de la dolencia: "Vamos a esperar el diagnóstico, pero parece una contractura en el isquiotibial. Es una baja muy importante. Con él jugamos más en el campo del Real Madrid y sin él nos costó tener la posesión, porque es un jugador muy importante. Pero si no está Fekir está otro y el equipo dio la cara hasta el final, pero lo superó un conjunto más poderoso".

Pellegrini fue cuestionado por Luiz Henrique y la situación de Claudio Bravo: "Las individualidades las analizo con los jugadores. Aun así ha tenido pocos minutos y es un recién llegado a la Liga y necesita una adaptación, como todos los que vienen de Sudamérica", afirmó sobre el brasileño. Respecto a su compatriota explicó: "Después de este comienzo problemático con las inscripciones se está entrenando con normalidad. Tenemos muchos partidos esta temporada y tendrá su oportunidad".