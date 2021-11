Pellegrini: "La renovación no es una prioridad en este momento"

Si el presidente, Ángel Haro, aseguró el lunes que quería renovar a Manuel Pellegrini antes de acabar la temporada, el entrenador del Betis le ha dado un frenazo al asunto tras apuntar que ahora mismo no se trata de un asunto prioritario.

Existe buena sintonía entre las partes, y así lo han manifestado todos en este tiempo, pero el chileno, perfecto conocedor de la realidad del fútbol, quiere contar con una serie de garantías en el proyecto para las que prefiere esperar a que avancen los meses.

"Tenemos que llegar a un acuerdo las dos partes, estoy contento aquí y la institución está contenta, ya veremos cómo se desarrolla el futuro, no es una prioridad en este momento", ha asegurado Pellegrini durante su rueda de prensa previa a la Copa del Rey. "Es una pregunta que no puedo contestar ahora, lo importante es que las dos partes quieran seguir, eso es bueno, pero hay una serie de condiciones, son cosas que se dan con el tiempo, ya veremos en el futuro", ha añadido posteriormente el entrenador chileno.

Además, Pellegrini ha vuelto a mostrar su ambición de querer competir hasta el final en todos los torneos. "No hay nada nunca inalcanzable si la matemática lo permite, no sólo la Champions. Uno cuando comienza una temporada debe aspirar a lo más posible, que es ganar el titulo, luego hay una realidad que te marca el lugar. Hay un objetico claro, que es mantenernos en competiciones europeas, que puede ser la Champions o la UEFA. No estamos pensando en el mes de mayo sino partido a partido, tratando de sumar puntos para seguir ilusionándonos", ha indicado el técnico. "Veo al equipo capacitado para disputarle al Barcelona los tres puntos después de pasar en la Copa. Es un equipo que sabe a lo que juega, que tiene errores y que hace unas semanas éramos horribles. Esto es una competencia hasta mayo y estamos en condiciones de pelear por cosas mayores", ha añadido.