Pellegrini: "Nadie puede decidir quién va al fútbol y quién no"

El Betis mide su capacidad de reacción tras la inesperada eliminación de la Europa League visitando a una Real Sociedad que, después de haber tenido "dos días más de descanso tras el jugar el martes" y sellar su pase a los octavos de la Champions como primero de grupo, "está sólo a tres puntos", recordó Manuel Pellegrini.

"Será un partido muy difícil ante muy buen rival que está haciendo una buena campaña, pero aun con todo estamos a tres puntos", incidió el técnico, contrariado por la decisión del rival de no vender entradas a aficionados verdiblancos: "Me parece muy mal. El fútbol es un espectáculo muy importante como para que alguien pueda decidir quién va y quién no. Entiendo que la Real tiene un acto importante, pero no hay que presuponer que los hinchas del Betis lo van a destrozar", explicó el preparador bético, para quien no cree que esta circunstancia sea una extra para sus jugadores: "La motivación debe ser futbolística", añadió.

Y esas ganas pasan por levantarse del "traspié" de quedar eliminados de la Europa League, aunque ahora apunta que "la Conference es una nueva motivación ahora". "Independientemente de lo que pasó el jueves, nosotros tenemos el objetivo de clasificarnos para Europa y tenemos tres vías: la liga, la Copa del Rey y la Conference. Fue un traspié inesperado en ese momento jugando tras jugar el mejor partido de la temporada, porque pese a las facilidades defensivas que concedimos tuvimos ocasiones para al menos empatar con el Rangers". "Ahora la Conference es una motivación. La ganó la Roma y está el Eintrach,campeón de la Europa League. No despreciaría el grupo que nos tocó, con Rangers que es un habitual en Europa y el Sparta, puntero en su liga... Cuando empezó la fase de grupo lo veía complicado y terminamos con un traspié importante y se nos escapó la clasificación en casa. El fútbol a veces es doloroso, pero hicimos uno de los mejores partidos", aseguró el técnico, para quien "Europa queda aparcada hasta el febrero y ahora hay que centrarse en LaLiga y la Copa".

La derrota europea no debe cambiar lo que el Betis propone, aunque "mentalmente" pueda ser más difícil levantarse: "Si hubiéramos ganado estaríamos exactamente igual, pensando en la liga. La motivación es la misma ganando o perdiendo. La recuperación mental es más complicada porque ellos jugaron el martes, pero vamos a ver un Betis que va a por la victoria como siempre", aseguró el entrenador chileno, consciente de que Europa estará más cara esta campaña: "Eso parece según las estadísticas de esta primera parte del campeonato. Normalmente con 60 puntos se llega a Europa League, pero a veces la estadística cambia porque queda mucho campeonato", apuntó.

Recordando las últimas victorias en Anoeta (0-4 en la Copa del Rey de hace dos campañas y 0-2 en la liga el pasado curso), Pellegrini apuesta por hacer lo mismo: "Marcar y que no nos hagan gol". "Serán 95 minutos complicados y vamos con ilusión, porque estamos cercanos al rendimiento de la Real Sociedad".

Sobre los lesionados no hay novedad y espera recuperar efectivos tras el parón navideño a partir de principios de enero: "Fekir se integrará poco a poco en el grupo y no estará para el Girona. Tiene tiempo para el 3 de enero ante el Celta. Claudio Bravo ya está trotando y Sabaly, empezando también. A la vuelta del parón de Navidades deben estar", destacó Pellegrini, que añadió: "Los que hay son los encargados de sacar este partido adelante".