Pellegrini: "Es una derrota dolorosa"

Después de 13 partidos sin perder en laLiga, el equipo cayó en Vigo por 2-1 para encadenar su quinto encuentro sin ganar tras los cuatro empates previos, por lo que pierde un poco el tren europeo al dejar escapar la oportunidad de recortar puntos con la Real Sociedad. Por el momento en el que llegó y la forma, para Pellegrini fue una derrota "dolorosa", porque en ese momento era su equipo el que llevaba "la iniciativa y buscaba el gol con varios remates".

"Pero en un contragolpe nos agarraron mal parados y perdimos los tres puntos", indicó el técnico, cuestionado sobre si el largo parón para analizar el gol anulado a Larsen rompió el ritmo del conjunto verdiblanco: "Lo ideal es que los parones sean lo más corto posible, pero lo mejor es que no se comentan errores. Está el fuera de juego semi automático que ayudará, pero en otras acciones no se puede aplicar. Lo ideal es que estas revisiones sean más cortas, pero lo más importante es que no se cometan errores", analizó el Ingeniero, que explicó el cambio de Isco: "Estaba cansado y quedaba poco, así que estimamos que era bueno tener piernas de refresco".

Es e quinto partido sin ganar de un Betis que, sin embargo, llevaba 13 encuentros sin perder. ¿Hay crisis de resultado? "Los resultados están ahí. Perdimos uno de los últimos 14 partidos. Es un momento complicado y tratamos de sumar los máximos puntos posibles, pero seguiremos en la misma senda porque jugamos como queremos hacerlo", explicó.