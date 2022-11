Pellegrini: "Lo tuvimos todo para ganar y se nos complicó mucho el partido"

Manuel Pellegrini se presentó en sala de prensa con una sensación agridulce. Satisfecho por la actitud de sus jugadores, que con un futbolista menos en el campo y dos jugadores expulsados se defendieron bien ante el rival dando así el punto por bueno, pero consciente de que pierde dos puntos porque "con 1-0 y un jugador más debimos liquidar el encuentro".

"Habría que dividir el partido, ya que once contra once fuimos superiores. El primer tiempo es nuestro y tuvimos ocasiones para liquidar el partido, pero después las dos expulsiones desnivelaron el choque", señaló el técnico chileno, que destacó el "orden" de su equipo "hasta el gol desde 30 metros". "No recuerdo antes ninguna ocasión del Sevilla", indicó.

"Creo que si pensamos en que jugamos 40 minutos en inferioridad numérica ante el Sevilla el punto no es malo, pero antes tuvimos ocasiones para ganar el partido. Tras las dos expulsiones teníamos que defender el resultado y lo hicimos bien, porque no recuerdo ninguna intervención de Claudio Bravo antes de su gol". señaló sobre las declaraciones previas de Sampaoli en sala de prensa, en las que dijo que dominaron incluso once contra once: "Sí recuerdo el tiro el palo nuestro, la oportunidad de Ruibal el gol, el mano mano de Borja Iglesias... Las dos expulsiones desnivelaron el partido y pensando no recuerdo ninguna ocasión del Sevilla. Si ellos están contentos con un punto con uno más están en su derecho", aseguró.

Cuestionado sobre las expulsiones no quiso entrar a valorarlas, porque no las vio. "En el campo me parece que Borja Iglesias comete involuntariamente una infracción que puede ser tarjeta roja, pero la de Fekir no es para expulsarlo, pero hay un árbitro y un VAR que deciden y no me quejo".

Y que sensación le queda: "Creo que el equipo primero perdió dos puntos, porque con 1-0 y con un jugador más estaba de cara, pero esas expulsiones lo cambiaron todo. Jugamos 45 minutos en inferioridad y la sensación es amarga, conscientes sin embargo de que conseguir empate con uno menos ante el Sevilla no es mal resultado". con todo, reincidió en su idea Pellegrini: "El partido me deja la sensación de que perdimos dos puntos porque el partido se nos puso favorable con 1-0 y con un jugador más, con algún mano a mano para liquidar el encuentro. Pero jugar tanto tiempo con un futbolista menos es un mérito, porque hasta el gol de Gudelj no sufrimos y lamentablemente se nos escaparon dos puntos".

"Estoy satisfecho con el empate ante un rival que jugó tanto tiempo con un futbolista más. En los derbis los excesos de ansiedad te hacen cometer errores" aseguró el chileno, quien recordó que "once contra once" su equipo "no sufrió y fue mejor", pero "no es malo sumar con uno menos , aunque once contra once fuimos mejores".