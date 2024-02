Pellegrini: "Se ha hecho un muy buen trabajo en el mercado invernal"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la previa del partido ante el Getafe, haciendo un valoración amplia del mercado de fichajes.

Valoración cierre del mercado

"Han sido operaciones que iban a suceder en esta parte del campeonato. Ante una buena oferta el Betis tenía que vender. Se fueron jugadores importantes, en los tres que vienen tenemos mucha confianza. Son tres incorporaciones importantes ante tres jugadores que se fueron. Personalmente, se ha hecho un muy buen trabajo en este mercado".

Lista de Conference

"Podíamos cambiar tres jugadores solo. Salieron Luiz Felipe, Guardado, Luiz Felipe y Borja Iglesias, tratamos de reemplazarlos con los que podían suplir más esas ausencias. Necesitábamos un central y Chadi era la mejor opción para incorporarlo. Tenemos a Marc Bartra vamos a ver si se logra recuperar luego, pero para los primeros partidos de Europa no va a estar. No está Guardado ni Guido, que aunque esté en la lista no está aún y necesitamos uno más en esa posición fija e inscribimos a Cardoso. Y necesitamos un delantero al no estar Luiz Henrique ni Borja Iglesias y estimamos que Bakambu estaba más en forma para rendir. Chimy viene de lesión en sóleo y no va a estar para jueves y domingo. Optamos por los tres más importantes para esas tres salidas. Con Pablo, que es mediocampista también, ya teníamos otros inscritos".

Salida de WC

"Es imposible saber lo que va a pasar. Mi opinión la he dicho muchas veces. No creo que hay más salidas en este momento".

Pablo Fornals y Yanis

"Pablo viene de entrenar y jugar en el West Ham, no tiene problemas para entrar en la lista. Marc Roca y Guido no están, ni Chimy Ávila".

Getafe

"Partido complicado. El Getafe tiene un estilo claro de jugar este año, con un plantel con jugadores importantes, y tiene una línea de juego definida. Hay que hacer un partido completo en ataque y defensa. Tenemos que tomar dinámica en casa y volver a la senda del triunfo".

Pablo Fornals

"Ya trabajé con él en el West Ham. Lo llevamos a él para allá porque tiene características importantes de centrocampista de ida y vuelta. Bien dotado, con mucha dinámica. Creo que Pablo ocupa varias posiciones sin ningún tipo de problema".

Estado de los jugadores de la Copa de África

"Chadi y Abde no tienen problemas. Abde jugó en algunos minutos, Chadi no jugó. Los dos están en condiciones y Sabaly viene con unas molestias de allá y va por el camino correcto. Se irá reintegrando al primer equipo".

Fichas libres

"Se fueron tres jugadores importantes para nosotros. Antes teníamos una plantilla justa. Seguir debilitándola hubiera sido mala para todos. Creo que se ha logrado por lo menos equiparar lo que se ha tenido que ir. Después va depender el rendimiento de los jugadores, trajimos los jugadores adecuados para no disminuir el potencial del plantel".

Lucha por Europa

"Es muy difícil saber lo que va a pasar en el futuro. Quedan 51 puntos por jugar. Muchas veces las dinámicas de los equipos cambian. Ganar siempre el partido siguiente. Es cierto que esta temporada el Athletic y el Girona están arriba y es difícil que salgan de ese lugar".