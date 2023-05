Pellegrini: "El logro hay que valorarlo por los importantes impedimentos que tuvimos"

Triunfo y clasificación para la Europa League. Otra vez. Ambos fueron motivos de congratulación para Manuel Pellegrini, que destacó el buen trabajo hecho por el equipo en una temporada "muy complicada" que cierra con el tercer billete europeo consecutivo por méritos propios.

"Por tercer año consecutivo nos clasificamos para la Europa League. Este año hay que ponerlo en valor por los impedimentos importantes con los que nos encontramos, como los problemas con las inscripciones al inicio o las 14 expulsiones (no cuenta la de William Carvalho ya con el encuentro finalizado). En esos partidos jugando en inferioridad numérica apenas sumamos 8 puntos de 33. Fueron circunstancias que nos penalizaron mucho y aun así nos clasificamos para Europa antes de acabar la temporada y lo finiquitamos ante un rival que juega muy bien al fútbol", destacó el técnico chileno.

"Me alegro por el triunfo, porque veníamos de un par de resultados que no nos habían dejado contentos. Recuperamos la creatividad y la competitividad. No estuvimos acertados en el primer tiempo y no merecimos irnos perdiendo, pero hablamos en el descanso de seguir igual, porque estábamos jugando bien. Son tres puntos muy merecidos", afirmó el entrenador verdiblanco, que añadió: "Llegaron dos goles parecidos por la izquierda y la aparición de Borja Por el centro. Pero esa mejora colectiva viene por la mejora de los rendimientos individuales. Estuvieron bien Rodri, Canales, los laterales... Extrañamos esa creatividad que nos faltó ante el Getafe y el Sevilla".

Por último, sobre Borja Iglesias, que marcó los dos goles del Betis y ya suma 15 en LaLiga Santander, reivindicó que "es una cifra muy importante para él". "Estuvo un tiempo extraviado con el gol, pero tuvo la madurez para seguir trabajando y para recuperar su puesto en el once titular".