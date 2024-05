Premier Padel Sevilla: Paquito Navarro y Juan Lebrón ya están en cuartos de final

La pareja andaluza formada por el sevillano Paquito Navarro y el portuense Juan Lebrón ya está en cuartos de final del Sevilla Premier Padel P2. Tras imponerse a la dupla argentina que componen Libaak y Augsburger por dos sets a cero (6-3; 7-6), los exnúmero 1 del mundo avanzan a la siguiente ronda sin haber cedido ningún set en lo que va de torneo.

A pesar de que los andaluces se impusieron sobre la pista situada en el estadio de La Cartuja, tuvieron que sudar de lo lindo para vencer a los argentinos, sobre todo en el segundo set, en el que los sudamericanos dispusieron de una bola de set que habría llevado el partido al tercero.

