Pellegrini: "Estuvimos más cerca de los tres puntos que el Real Madrid"

Manuel Pellegrini se mostró satisfecho con el empate conseguido frente al Real Madrid (1-1), que llegó al Benito Villamarín como líder de la Liga. El Betis sigue invicto en su estadio después de un vibrante partido en el que reaccionó bien al gol de Bellingham con un golazo de Aitor Ruibal e incluso pudo ganar al final con un cabezazo al poste de Isco.

"Primero muy contento con el partido, los dos equipos jugaron a ganar, dando un buen espectáculo, sin ventajas, sin simular acciones, con un buen arbitraje, así que contento con el partido", comenzó diciendo el chileno.

El chileno insistió en la personalidad del Betis. "En segundo lugar, me voy contento por la personalidad del equipo. Salimos siempre por los tres puntos desde el comienzo y creo que las ocasiones de gol más claras las tuvimos nosotros frente a un rival como el Real Madrid, que cuesta muchísimo quitarle el balón y después no perderlo. Así que me voy contento con el espectáculo. El punto no se puede decir que es un mal punto contra el Real Madrid, pero la realidad es que merecimos los tres para mi gusto".

"Creo que estuvimos más cerca de los tres puntos que el Real Madrid, pero me deja muy conforme la personalidad del equipo. No me vale si logramos el mismo punto defendiendo muy atrás y esperando una contra. No me sirve porque así no crecemos. La personalidad que ha mostrado el equipo ante un rival como el Real Madrid me deja muy satisfecho", insistió.

De igual a igual ante el Madrid

El Betis ha hecho un fortín del Villamarín y ahí sacó pecho Pellegrini. "La idea es siempre hacer una campaña de acuerdo a las expectativas y los recursos que tenemos y en estos cuatro años hemos hecho torneos competitivos en cada competición. Ante el Madrid hemos jugado de igual a igual y ya pensaremos en la Europa League. Para el Real Madrid también fue un buen punto porque estuvimos al final más cerca de los tres puntos nosotros".

"Nunca nos hemos escudado en cuatro años en que nos falta algún jugador, sino hemos reflejado siempre una ambición por estar lo más arriba posible", continuó sobre las bajas del equipo. "Si me dice que podríamos haber sumado más puntos, pero si hacemos recuento a estas alturas del año, en la Copa seguimos en la competición, en la Europa League estamos peleando por el puesto puntero y en la Liga estamos peleando los puestos europeos en la Liga. Me parece una temporada muy buena hasta ahora con todo lo que ha sucedido, como las lesiones. En los últimos 16 partidos hemos perdido uno, creo. Siempre se puede hacer más, pero creo que estamos en los objetivos reales que tiene la institución".

Aclaración sobre la tarjeta a Ayoze

Fue pulcro el chileno al analizar el arbitraje y la amarilla de Ayoze, que no fue por perder tiempo. "No estoy enfadado por reclamar ninguna falta. Creía que a Ayoze le sacó la amarilla por retardar su salida, pero fue por un reclamo que había hecho antes, así que no estoy molesto con esa tarjeta. Me habría gustado que hubiese concedido el último córner. Pero ha sido muy buen arbitraje y ningún equipo puede reclamar errores graves, sólo algo puntual sin trascendencia".

También aplaudió el papel de dos jóvenes que tienen que jugar por las bajas. "Tanto Chadi como Altimira vinieron aquí a terminar su formación, futbolistas de futuro, y están teniendo más minutos por las circunstancias. Chadi nunca había tenido un rendimiento tan alto, es una fortuna para el equipo y estamos muy contentos con él. Altimira va a tener ahora más minutos por la lesión de Guido. Me alegro de que los dos vayan creciendo. Jugamos la Europa League completa con un central retrasando a Marc Roca. Los jugadores del plantel han respondido a lo que esperábamos".

Última cuestión, ¿echó de menos a Bellerín ante lo que sufrió Ruibal con Rodrygo? "Rodrygo le tomó la espalda en los primeros 15 minutos, porque lo atacó muy bien, pero luego le tomó la distancia y ya no le cogió la espalda con toda la calidad que tiene. No echo de menos a ningún futbolista y el gran mérito en estos cuatro años ha sido no pensar en los que no están sino exigirles a los que están".