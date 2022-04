Pellegrini sólo piensa en el Betis

Durante la conferencia de prensa previa al partido entre el Betis y el Cádiz, Manuel Pellegrini también ha tenido tenido tiempo para responder a esos rumores que lo sitúan como alternativa al banquillo de la selección de Chile. "Tengo contrato hasta 2025 y me gusta cumplirlos", ha dicho el preparador verdiblanco, que ha descartado la posibilidad de dirigir ahora al combinado de su país. "No estoy viendo una alternativa para dejar el Betis por la selección nacional", ha añadido Pellegrini, que está muy satisfecho con el proyecto de la entidad heliopolitana.

"Lo primero, quiero desmentir que el presidente de la Federación haya hablado con una persona conocida mía diciendo cifras que no corresponden; en segundo lugar, mi tema con la selección nacional, ya lo he dicho 20 veces, me encantaría dirigir en algún momento a la selección chilena, pero me gusta más dirigir clubes que selecciones. No es por compararlos sino por el trabajo semanal. Yo tengo contrato aquí hasta 2025, me gusta cumplir mis contratos. Por ese lado no estoy viendo una alternativa para dejar el Betis por la selección nacional. Ojalá en algún momento se junte la posibilidad de estar disponible, de que Chile no tenga un técnico, porque no tengo intención de sacar a un técnico de su trabajo, y que haya una directiva que dé confianza para creer que uno puede aportar algo al fútbol chileno y clasificarse para un Mundial", ha señalado Pellegrini al respecto.

Rival

"Es un rival complicado, desde el cambio de técnico juega de una forma distinta, se asocia más, con muchos centros. En la 10 última jornadas cada partido es más complicado, los equipos quieren escaparse o acercarse, ellos están peleando en la zona baja, juegan en su casa y van a pelear por los tres puntos".

"El cambio es ganar y sacar puntos, los sacó ya en casa con Villarreal, sacó de Valencia de visita. Es un estilo diferente, aunque el trabajo de antes tuvo mucho valor, con el ascenso y siguiendo en Primera. Antes sabíamos que íbamos a tener mucho el balón, ahora cambia".

Ilusión de la afición

"Es un gran mérito del planten generar esa ilusión por llegar a la final, es un año para disfrutar con los resultados. No hay nada mejor salir a al calle ver al hincha feliz, siempre apoyando al plantel. Que estén disfrutando los socios nos ponen contentos a todos. La final viene más adelante, tenemos que estar centrados los jugadores y cuerpo técnico en este partido".

Abstraerse

"El ambiente se ha producido, para los jugadores la mejor manera de preparar la final es que se sienta un alto rendimiento como se pudo demostrar contra Osasuna. Es importante estar en dos caminos distintos, uno nos lleva a la Europa League y un título, el otro a la Champions o a la Europa League. Va a depender del rendimiento nuestro, pero no dependemos sólo de nosotros. Hay que tener esa madurez para intentarlo, sin ser un fracaso. Jugar mañana como una final hasta que llegue la final e intentar ganarla".

Chándal

"Anda dando vueltas por ahí, no me visto de acuerdo a lo que piense la gente, sino a lo que uno cree para ese partido. También hemos ganado sin chándal. No tiene nada que ver con las supersticiones".

Arbitrajes

"Mi manera de pensar no la voy a variar por unas decisiones. Cuando uno duda de la honestidad, o piensa que algo estaba amañado, también todo lo que estamos haciendo no tendría mérito. Si ensuciamos nuestra actividad es muy complicado. Se ha mejorado el VAR, pero va a seguir habiendo situaciones conflictivas. Ni me quejo de los árbitros ni tengo duda de la honestidad de la Liga, los árbitros o de otros equipos.He ganado muchos títulos, no va conmigo esa parte. Nadie esta intentando dañar al Betis o favoreciendo a otro equipo. Los árbitros son personas y se equivocan como lo hacemos todos. Es una Liga que tenemos que defender dentro y fuera, es de las más importantes del mundo".