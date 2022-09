Pellegrini: "En el vestuario no hay exceso de euforia"

Manuel Pellegrini compareció en la previa del partido ante el Ludogorest, indicando que Sabaly será baja para esta cita y la del domingo contra el Girona y que el vestuario está centrado en el "partido a partido", "sin creer que por ganar los partidos anteriores se ganarán los próximos".

"Lo más importante para un técnico es poder hacer rotaciones y eso lo permiten los propios jugadores por cómo se entrenan. Creo que es importante hacer esas rotaciones cuando los rendimientos y los esfuerzos son tan altos", explicó el preparador chileno, quien apuntó que Sabaly no estará disponible: "Tiene un problema muscular y no estará ni en este encuentro ni frente al Girona. Pero los que estén van a rendir como en los anteriores encuentros".

Sobre el rival, el Ludogorest, indicó: "Es el campeón de Bulgaria y ha ganado las últimas 10 liga. Es un equipo grande y como tal saldrá a ganar, porque tiene buenos jugadores. Siempre está peleando por meterse en la Champions y ya demostró su potencial ganando a la Roma. No podemos salir confiados. Hay que estar concentrados en defensa para que no nos sorprendan", explicó el entrenador heliopolitano, que añadió al respecto: "Ganar a la Roma dice mucho. Es uno de los conjuntos más grande de Bulgaria, sabe jugar al fútbol y cuenta con buenos extranjeros y brasileños que le aportan mucha calidad".

Cuestionado sobre el posible exceso de euforia, señaló: "Lo más importante es no creer que por haber ganado los partidos anteriores se ganará el próximo. No hay nadie eufórico y vamos partido tras partido dando lo mejor ante el rival de turno. De momento sólo contamos con la derrota ante el Real Madrid, pero siendo el Betis de siempre. Ahora vamos a por los tres próximos putos de la Liga Europa y después pensaremos en la Liga. En el vestuario no hay nadie eufórico ni creyéndose ser los mejores del mundo".

El Betis busca ante el Ludodorest dar un paso importante en la fase de grupos, aunque ser primero no le quita ahora el sueño: "No le otorgo mayor importancia a ser primero. Lo importante es clasificarse para cumplir el primer objetivo. Si lo logramos nos darán una semanas libres para trabajar al librarnos de una eliminatoria, pero veremos qué pasa. Sabemos que el primero va directo a octavos de final, el segundo, a dieciseisavos; el tercero, a la Conference League; y el cuarto, para casa".

Por último, Pellegrini no quiso comparar, pero destacó el ambiente del Benito Villamarín: "No me gusta comparar, porque son distintos momentos. Ahora necesitábamos ganar ante un rival directo como el Villarreal. Fue un buen partido por los dos equipos y si podemos dar la alegría de ganar a 55.000 personas, mejor".