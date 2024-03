Pellegrini: "Hay que salir de esta racha de derrotas"

Generó poco el Betis y le marcaron dos goles para encadenar su tercera derrota consecutiva en LaLiga. La segunda vez en la era Pellegrini. La anterior fue en la primera campaña del chileno, en las jornadas 9, 10 y 11 cuando perdió con el Barcelona (5-2). e Athletic (4-0) y el Eibar (0-2). Esta vez son Atlético de Madrid (2-1), Villarreal (2-3) y ahora Rayo (2-0) en un partido en el que Pellegrini hizo una "valoración negativa" por el resultado y el poco fútbol que generó su equipo,

"Generamos poco en ataque y nos hicieron dos goles con pocas llegadas, así que no es un partido positivo. En el primer tiempo nos faltó agresividad en los últimos metros. Tuvimos posesión y dominio, pero nos faltó agresividad en ataque", indicó el técnico, que añadió: "Ellos se pusieron en ventaja y mejoramos en intensidad en la segunda parte, pero nos hicieron el 2-0. Estuvimos más activos, pero sin concretar ocasiones y el Rayo es justo vencedor. Quedan 27 puntos por pelear y no bajaremos los brazos y pelearemos por clasificarnos a Europa".

Sobre el partido el preparador chileno insistió en su resumen, aduciendo que tuvieron "dominio del balón, pero siendo poco agresivos y sin llegadas claras". "Con ese dominio debimos hacer más en ataque. Mejoramos en intensidad y agresividad en el segundo tiempo, pero se encontraron con el segundo gol y todo fue más complicado".

Ahora llega un parón que debe servir "para resetear y salir de esta racha de derrotas". "Hemos sido un equipo regular y no hemos conocido mucho estas situaciones de tantas derrotas, pero hay que salir de ello. Es verdad que nos está costando ganar. Hay que resetear y hacer autocrítica para acabar de la mejor manera posible", explicó Pellegrini, que añadió: "Lo único que no nos faltó fue voluntad y no tengo dudas de que saldremos de esta mala racha", apuntó el Ingeniero que destacó los buenos minutos de Isco, que dio "más creatividad" al equipo.

Cuestionado sobre si es el peor momento personal, Pellegrini aseguró que no califica sus momentos porque "no tienen interés". "El equipo debe revertir esta situación estando todos juntos", finalizó.