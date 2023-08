Planes: "Vamos a seguir siendo muy activos en lo que queda de mercado"

El Betis ha sido un club muy activo en lo que va de mercado y pese a que no podrá inscribir para la primera jornada de liga a todas las nuevas altas Ramón Planes, director deportivo de la entidad, aseguró que seguirán "siendo muy activas hasta el último día del mercado"

"Hemos sido secretaría técnica muy activa con 12 ó 13 operaciones en un mercado nacional con mucha dificultad. Hemos sido proactivos en entradas y salidas en la idea de regenerar el equipo y crear activos. Aún quedan tres semanas de mercado y vamos a seguir con esa línea de trabajo y que todo lo que venga sea para mejorar. Habrá entradas y salidas y también en ataque. La apuesta de Pellegrini es el buen fútbol y cualquier futbolista que nos pueda aportar de eso estamos abiertos", dijo con respecto a una posible llegada de un recambio de Canales.

También fue cuestionado por Luiz Felipe, de quien dijo que "es una situación de mercado normal". "Tenemos buenos futbolistas y estamos abiertos y expuestos a que vengan otros clubes a tocar nuestra puerta. Lo que nunca haremos son operaciones que no sean buenas. No hay nada concreto, sí ruido. Hemos desechado ofertas en este mercado porque entendemos que lo que venga debe ser bueno para todas las partes", aseguró, quizá en relación a la propuesta de Cruz Azul por Willian José: "Hay muchas negociaciones. Es un buen delantero y confirmo que hemos recibido algunas ofertas por él. La de Cruz Azul, por ejemplo, pero no se ha avanzado y hay que darle normalidad a lo que es el mercado".

Otro nombre propio es el de Sergi Altimira y Planes no escondió que es un jugador que le gusta. "Altimira es un futbolista que la dirección deportiva ha seguido y que conozco bien. Antes de mi llegada ya era seguido. Dentro de esa línea de una buena dirección deportiva es un futbolista que tenemos controlado por su proyección y que gusta, pero no puedo decir nada más porque ahora es futbolistas del Getafe".

Por último Planes valoró la pretemporada realizada por el equipo, destacando que el objetivo es "llegar bien preparado al inicio de la competición". "He tenido grandes pretemporadas de resultados y después la temporada no ha sido buena y al revés. El equipo claramente ha ido de menos a más, con buenos partidos y buenos momentos. En México generamos muchas ocasiones de gol. Las sensaciones son buenas. Hemos viajado y hecho kilómetros y es bueno también vender tu imagen por todo el mundo. Estoy satisfecho de la pretemporada. El ambiente del grupo ha sido formidable y empieza lo de verdad, aunque quedan tres semanas de mercado. No es positivo empezar la temporada con situaciones abiertas y tres jornadas antes del cierre del mercado. Pero pueden pasar cosas y dentro de nuestras posibilidades vamos a estar atentos hasta el último día de mercado a cualquier movimiento que pueda ser favorable para mejorar", aseguró.