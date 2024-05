El Pontevedra CF, último escollo para el ascenso a 1RFEF del Betis Deportivo

El Betis Deportivo ya conoce al que será su rival en la última eliminatoria por el ascenso a Primera Federación: el Pontevedra CF. Los verdiblancos disputarán la ida en casa los días 25-26 de mayo, todavía por decidir, al igual que la vuelta en tierras gallegas los días 1-2 de junio.

El sorteo se llevó a cabo a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. El Betis Deportivo al acceder al playoff como quinto clasificado estaba obligado a enfrentarse a un segundo clasificado. Finalmente el sorteo deparó un cruce complicado para los hombres de Arzu, el Pontevedra CF, segundo del grupo 1 y que logró imponerse en semifinales al Deportivo Aragón, filial zaragozista, en la primera ronda por 4-3 en el global gracias a un doblete de Toño Calvo en la última media hora de partido para darle la vuelta al choque.

La ida en casa, estadio por decidir

Las condiciones del sorteo dirimieron como en la primera ronda, que el equipo mejor clasificado obtendría la ventaja de jugar la vuelta en casa y en caso de empate en la prórroga, no habría penaltis. Por lo que el Betis Deportivo deberá volver a pelear contra ese condicionante al igual que hizo en las semifinales ante el CE Europa.

Las otras cuatro eliminatorias de ascenso a Primera Federación quedaron de tal forma: Orihuela CF vs Baracaldo CF, Zamora CF vs UD San Sebastián de los Reyes, Marbella CF vs UD Logroñés y CD Numancia vs Yeclano Deportivo.

En el acto además se aprovechó para felicitar al RC Deportivo de La Coruña y al CD Castellón, campeones de los dos grupos de 1RFEF y por tanto los primeros ascendidos a la Liga Hypermotion. Ambos disputarán el título de Supercampeón de Primera Federación en un duelo a doble eliminatoria, que además les permitirá quedar exento de la primera ronda de la próxima Copa del Rey.