El Betis, a reiniciarse en Rennes

Dos meses después de sellar la clasificación para los dieciseisavos de final de la Liga Europa como primero del Grupo F en la fría Luxemburgo, el Betis retoma la competición europea en Rennes, una coqueta ciudad de la Bretaña francesa, donde la temperatura climatológica será más benévola, pero la futbolística sí se espera mucho más elevada que entonces.

Será Rennes el lugar para reiniciar la andadura europea del Betis, hasta ahora inmaculada con tres triunfos y tres empates, pero también debe ser hoy el día en que el cuadro verdiblanco recupere su mejor versión, hasta ahora ofrecida a cuentagotas en las tres competiciones en las que viene actuando desde el inicio de la temporada allá por el mes de agosto. Sólo dos partidos ha ganado el Betis en este 2019, ambos con apuros a Girona y Atlético en la Liga, aunque en la Copa del Rey sí ha demostrado un carácter competitivo en las eliminatorias que ahora también le debe servir ante este equipo francés que lo espera agazapado en su guarida de Roazhon Park.

Ha mejorado el Rennes desde la llegada de Julien Stephan a su banquillo. El joven entrenador galo comenzó como interino, pero la buena respuesta del equipo prolongó su actividad y ahora tratará de ratificar esa decisión de sus dirigentes en el duelo ante el Betis. Se lo ha tomado muy en serio el cuadro bretón, que desde el mismo domingo cuando goleó (3-0) al Saint-Etienne comenzó a lanzar mensajes para que su estadio sea hoy una caldera para recibir a los heliopolitanos. Con la moral elevada por los últimos resultados y con su once de gala casi al completo, el Rennes aspira a obtener un buen resultado en su estadio que le permita acudir con opciones dentro de una semana a la vuelta en el Benito Villamarín.

No se asustará el Betis por el escenario. Si algo ha demostrado con creces el equipo que dirige Quique Setién es todo lo contrario, que, como buen picaverde, se crece ante el boato de la competición europea. Las experiencias en el Georgios Karaiskakis de Atenas o ante el Milan en San Siro deben servir ahora para que los verdiblancos vuelvan a exhibir su mejor versión, ésa que tantos elogios despierta por la plasticidad de su fútbol cuando se ejecuta con eficacia.

Recuperará el preparador verdiblanco a lo más parecido a su once tipo. Con la ausencia de Bartra, con quien no se ha querido arriesgar de nuevo tras lo sucedido ante el Valencia en la ida de la semifinal copera, Setién sí tendrá a su disposición a jugadores como Mandi o Júnior, ausentes por sanción en Butarque, a la vez que dispondrá de inicio a indiscutibles como Canales, Guardado o Loren, sin descartar la opción de Joaquín. A ellos se sumarán Lo Celso y William Carvalho, los dos faros del equipo en la medular y que también deben elevar su rendimiento con el foco europeo en sus figuras. La gran duda radica en la portería, donde Setién no quiso desvelar si Pau López, el habitual en la Liga, o Joel Robles defenderá los palos, aunque a nadie le preocupa en exceso ante el buen rendimiento que vienen ofreciendo los dos porteros hasta el momento.

Nadie duda de la calidad de la plantilla que Lorenzo Serra Ferrer ha puesto a disposición de Setién en esta temporada, incluso con algunas deficiencias reconocidas en el lateral izquierdo o en la delantera, pero la presencia de los futbolistas con más experiencia internacional siempre es una garantía. El desgaste, más mental que físico, acumulado con este calendario frenético con el que se ha empezado el año ha provocado altibajos en el rendimiento de los heliopolitanos, pero el añadido de motivación que supone la competición europea debe hacer superar cualquier adversidad que se presente en esta eliminatoria. Tratarán los verdiblancos de imponer su estilo sobre el verde de Roazhon Park. No deben estar acostumbrados en la Ligue 1 a equipos como el verdiblanco que acumulan minutos y minutos de posesión, y ahí debe radicar uno de los puntos fuertes para desactivar el ambiente de la grada y también desesperar a un conjunto familiarizado a otro estilo de fútbol. Eso sí, las prestaciones con el balón de los hombres de Setién deberán ser más fiables que las exhibidas en Butarque, para evitar las transiciones del Rennes, con varios jugadores atléticos y potentes en sus filas.

Aunque el díscolo Ben Arfa sea su referencia más conocida, y también cada vez más fiable en el campo con la progresión que ha experimentado durante la temporada, Stephan cuenta con la velocidad de Sarr y Niang como dos de sus armas ofensivas. Además, el cuadro francés maneja con eficacia las acciones a balón parado, otra clave más del juego que deberán vigilar con cuidado los heliopolitanos.

Nada preocupará al Betis sí consigue evocar el duelo de San Siro. Allí, salvo en los 15 minutos finales, el cuadro verdiblanco aunó presión alta, posesión de balón y verticalidad en su fútbol para generar ocasiones, esa versión de lujo que también demostró en escenarios de alta alcurnia como el Camp Nou. Setién ha dotado al Betis de una personalidad propia en su estilo que luce incluso más cuando el brillo de los focos se centran en los verdiblancos, de ahí que la confianza de la expedición sea máxima con respecto a lo que ofrecerá el equipo sobre el terreno de juego.

Será una tarde-noche fría en Rennes, con los termómetros bajando hasta rozar los cero grados y con un césped en irregulares condiciones, pero el Betis quiere reiniciar su andadura europea con un golpe de mano que le devuelva toda la confianza en su estilo que pudo dejarse el domingo al sur de Madrid.