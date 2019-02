Lo Celso y Ben Arfa, duelo de magia en Rennes

Mañana, sobre la hierba de Roazhon Park, coincidirán dos futbolistas de enorme calidad, Giovani Lo Celso (09-04-1996, Rosario, Argentina) y Hatem Ben Arfa (07-03-1987, Clamart, Francia), dos centrocampistas de carácter ofensivo que manejan la pierna izquierda de forma exquisita, con un muy buen regate, visión de juego y golpeo de balón, dentro de una carrera diferente pero con un punto en común, el PSG, donde ambos coincidieron.

Sin embargo, ambos se han convertido en referentes de sus respectivos equipos, Betis y Rennes, lejos de París, y con ganas de seguir demostrando cosas importantes en el panorama del fútbol europeo. Uno, el rosarino, con sólo 22 años, dando pasos al frente en su corta trayectoria, y el otro, nacido en Clamart y a sus 31 años, dejando claro que tras su paréntesis en el cuadro del Parque de Los Príncipes, sigue teniendo calidad y ganas de mostrar que aún es un jugador importante.

Lo Celso "Me voy siempre feliz con un triunfo del equipo, quiero ayudar de la forma que sea"

Lo Celso es uno de los faros del Betis actual, demostrando su clase y talento con el balón en los pies, cada vez que encara y tira hacia la portería rival liberado del corsé que supone esa identidad de fútbol de posesión y toque impuesta por Quique Setién. Ahora mismo, en Liga, el 21 del Betis ha disputado 1.316 minutos en 19 partidos (14 de titular), con cuatro goles y dos asistencias, y en Liga Europa suma tres goles y una asistencia en cinco partidos, con golazos como el de San Siro. Su acierto de precisión en el pase es del 83,6% y lleva un rating del 7,08. Mientras, Ben Arfa lleva acumulados 1.305 minutos en 17 partidos en la Ligue 1 (15 de titular), con cinco goles y dos asistencias, con un acierto de precisión en el pase del 85,5% y un rating de 7,47. Datos que reflejan las características de juego tan similares entre dos futbolistas que aman el fútbol.

Ben Arfa "El fútbol ha de ser como el del patio del colegio, en definitiva, un espectáculo"

Lo Celso tiene una filosofía de juego que quedó reflejada en una entrevista reciente en los medios oficiales del Betis: "Quiero hacer lo mejor para el equipo y ayudar de la forma que sea. Me voy más feliz si es con un triunfo del equipo, los goles no valen mucho". El colectivo presente en el jugador heliopolitano, que tiene la mente puesta en dar pasos firmes hacia delante en su carrera: "Siempre me fijé en la humildad para crecer, trato de mantener esa línea porque es lo que me inculcaron. La familia siempre me inculcó eso. Una de las cosas que siempre me dijeron es tener los pies en la tierra, y estoy tranquilo. Soy joven, disfruto de cada momento. Me pasaron muchas cosas juntas en poco tiempo de carrera, pero siempre estuve tranquilo y me lo tomé de buena manera. Tenía 19 años cuando di el salto. Lo más lindo de esta profesión es disfrutar cada momento".

Mientras, Ben Arfa, con un carácter quizá más rebelde por una infancia complicada, entiende el fútbol de la siguiente forma. "Temo que el fútbol se haya vuelto demasiado serio. El fútbol ha de ser como el del patio del colegio, con risas, pequeñas provocaciones, espectáculo en definitiva. Cuando era más joven, en un partido amistoso me planté solo ante el portero, lo driblé y le esperé dos veces más para regatearle antes de marcar el gol. Mi entrenador me cambió al instante y me tuvo dando vueltas sobre el campo hasta que acabó el partido. Tenía razón, me dijo que no había respetado el fútbol", dijo el galo en una entrevista en France Football.

Dos genios, dos filosofías, nueve años de diferencia... Lo Celso recién comenzando su carrera (Rosario Central, PSG, Betis) y Ben Arfa renaciendo en el Rennes tras jugar en Lyon, Marsella, Newcastle, Niza y PSG. Este jueves, duelo entre ambos en un atractivo frente a frente en el que el bético intentará imponer su ley en casa del talentoso jugador del cuadro rojinegro.