Setién: “Este triunfo demuestra que el equipo estaba bien”

El entrenador del Betis, Quique Setién, se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida por su equipo, y aunque no quiso personalizar en Joaquín, destacó lo que representa el portuense para el beticismo: "Yo estaba tranquilo en los dos partidos anteriores a pesar de haber sumado un punto. El equipo hizo muchas cosas bien ante el Levante, y en Vitoria, y sabía que jugando así tarde o temprano íbamos a conseguir las victoria y los goles iban a llegar. Lo dije en la previa, había una parte de nuestra afición que estaba intranquila con ciertas cosas, pero traté de transmitir tranquilidad porque el equipo transmitía cosas positivas. Lo que ha pasado hoy es una demostración de que el equipo estaba bien. Hemos hecho un gran partido ante un gran equipo".

"Soy consciente de lo que significa este partido para nuestra afición. La realidad es que estoy muy contento porque no sólo sumamos tres puntos, sino hay una satisfacción general en el beticismo. Queda mucha temporada y hay que seguir. Vamos a disfrutar porque ahora vamos a tener dos semanas sin competir, y a pensar ya en el partido del Valencia", añadía el cántabro sobre el encuentro. En cuanto a la acción polémica del encuentro, Setién dejó claro que "no he visto la acción". "Parto de la base de que estoy muy lejos. Me ha dado la impresión de que Pau quería sacar rápido y Roque le ha interrumpido la intención de sacar. Eso es lo que he visto. La decisión que ha tomado el árbitro es la que es, haya sido bien tomada o no. Ya no cambia nada. Entiendo la importancia de esa acción. Es jugar un montón de tiempo con un jugador menos, pero estas cosas pasan. No tengo más nada que comentar”, comentó el preparador verdiblanco, que insistió en su idea: "Tanto mi consideración después del partido del Levante como la de Machín ahora son situaciones que cada uno reclama para su equipo y entiendo que lo haga como hice yo en su momento. Luego están los árbitros, que interpretan las cosas como ellos las interpretan, y unas veces te favorecen y otras no. Yo es que no quiero entrar. No tengo nada que decir. No he visto la acción. No sé si Machín tiene razón o no".

Por último, Setién volvió a destacar la figura de Joaquín: "Joaquín el primer balón que toca hace gol. Me alegro mucho de que haya marcado él. Con 37 años esto se le va a quedar ya en el recuerdo. Ha dado un triunfo muy importante y una satisfacción enorme a toda la afición".