Setién y las palabras de Guardado

Otro tema que ha tratado Quique Setién en rueda de prensa han sido las declaraciones de Andrés Guardado al final del encuentro ante el Rennes, en las que hacía una serie de reflexiones tácticas después de lo ocurrido en el terreno de juego.

"Si el equipo rival, normalmente, te estudia y sabe cómo jugamos, nosotros mismos potenciamos su forma de jugar. De esperarnos y de salir a la contra. ¿Por qué no son ellos los que están obligados a salir a ganar el partido? Podemos jugar a la contra de vez en cuando, no digo que en todo el partido. A veces cometemos el error de sentirnos siempre con la obligación de ir al ataque, de ser los obligados de buscar el área rival y tener esa prisa, por así decirlo. Hay que ser inteligentes y más maduros en este tipo de competiciones", comentó Guardado en zona mixta.

Palabras sobre las que Setién ha indicado lo siguiente:

"Eso mismo que él dijo lo he dicho yo muchas veces. Hay que ser inteligente, saber cuándo ir hacia delante o parar. No es una crítica a mí. Es una crítica ellos mismos porque eso se repite en el vestuario y ellos son los que tienen que hacer ese tipo de cosas. A veces las decisiones que se toman no son las correctas. Es verdad que por nuestra manera de hacer las cosas la preponderancia es ir hacia delante, pero no debería ser así. Hay momentos en los que hay que tener pausa y otros en los que ir hacia delante. Elegir el momento lo tienen que hacer ellos en el campo. Hay muchas coas que se analizan y repiten que son muy difíciles de llevar al campo porque no eres una máquina. Es difícil a veces en jugadores importantes como él tomar decisiones correctas. Trato de repetir las cosas muchas veces para que se queden en la retina. Nos ha pasado mucho, hasta en ante el Alavés, en el minuto 89, hay una jugada que nos meten gol por una acción de milagro. Lo hemos repetido a conciencia. Ojalá que pudiera hacerlo en el campo antes que decirlo después".

"Andrés ya sabe las necesidades que tenemos ahora. Hemos sufrido la baja del jugador más específico que tenemos. La voluntad y ganas que pone son encomiables. Otra cuestión es que se pueda sentir más a gusto o no. Él, como buen profesional que es, nos está tratando de ayudar de la mejor manera. No tenemos tampoco muchos jugadores zurdos que puedan jugar en esa posición", añadía el técnico bético al ser cuestionado por la posición en la que actúa el mexicano.