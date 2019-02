Quique Setién: "Seguir en Europa es un aliciente enorme"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Rennes, en la que ha resaltado la importancia de pasar de ronda en la Europa League. "Es un aliciente enorme. Es el partido clave ahora mismo", ha indicado el preparador verdiblanco, que también ha advertido de la calidad de su rival.

Partido

"Ya lo vimos en Rennes, es un equipo que tiene mucha velocidad arriba, con un gran potencial en los jugadores ofensivos. También en el balón parado, que nos creó problemas. Tiene jugadores con velocidad y calidad, en las transiciones nos puede hacer daño. Tenemos que controlar mejor de lo que lo hicimos allí. Luego está lo que seamos capaces de hacer. Trataremos de evitar que nos metan tres goles y nosotros a ver si acertamos en la portería, que allí pudimos hacer más goles"

Bandas

"Tenemos alguna alternativa, Emerson también nos hemos planteado que pueda jugar en ese lado, o Barragán en caso de extrema necesidad. Joaquín y Andrés ya lo han hecho. Alguno tendrá que jugar. En Europa no está inscrito Julio Alonso. Cualquier opción es válida. Alguno más se podría adaptar, como Mandi".

Sarr

"Podría condicionar, pero no lo hacemos en función de eso. Ya sabíamos que es un gran jugador, sabemos de su potencial. las circunstancias son los que son, tienes lo que tienes, Trataremos de evitar el daño que nos pudo hacer allí. De los grandes futbolistas puedes esperar cosas positivas. Lo ideal es que tuviéramos a Júnior, que es el titular, pero no puede ser. Nos adaptamos a las necesidades"

Importancia

"Sí, sin duda. Es el último y es definitivo. Te puedes salir de la competición o continuar y todos queremos seguir. Traemos un buen resultado, pero tienen potencial para ganarnos si no hacemos las cosas bien o si no nos exigimos al máximo sabiendo lo que nos jugamos. Estamos ilusionado en continuar. Es el partido clave ahora mismo. Luego vendrá la Liga, el de Valencia y así todos. Tengo una ilusión enorme por meternos en octavos y ver aquí una eliminatoria más. Seguir aquí es un aliciente enorme"

Ambiente

"La ilusión seguro que la tiene nuestra afición, vendrá a darlo todo, a sumar y que sea un estímulo enorme para nosotros y ganar el partido. Todos juntos seguir superando eliminatorias y los partidos".

Diego Lainez

"LO veo bien, como a todos, con la misma ilusión y las mismas ganas y expectativas que todos. Está trabajando bien, sabemos lo que nos puede dar, el potencial que tiene. Cuando le toque jugar que lo pueda poner".

Jesé como referencia

"Cualquier jugador nos puede valer. Cada uno que tenemos es diferente. Jesé puede actuar en cualquier posición de arriba, si lo necesitamos de nueve lo va a hacer. Caído a la izquierda, como hizo el otro día, para manejar las acciones de uno contra uno... Las puede aguantar, tiene una consistencia física importante, de los tres que tenemos el que más. Nos puede dar muchas cosas en cualquier posición El otro día ya lo vimos hacer muchas cosas bien, ése es el camino. Seguro que nos acabará dando muchas cosas".

Formato Supercopa

"No he leído nada, estoy muy ocupado con el partido. Como salen tantas iniciativas que quedan en nada... Ya querían llevar el clásico fuera y no salió. Pagaría una entrada por ver a los equipos españoles aquí, no lo entiendo muy bien. No todo es dinero en el mundo del fútbol o no debería serlo".