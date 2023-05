Ramón Planes, un hombre de club para sumar al proyecto del Betis

Ramón Planes fue presentado de forma oficial como nuevo director deportivo del Betis. Firmó un contrato hasta 2026 con el reto de seguir consolidando un proyecto que de la mano de Manuel Pellegrini, con quien deberá trabajar codo a codo, se ha instalado en la zona alta de la clasificación y el reto del nuevo directivo verdiblanco es, como poco, poner su granito de arena para que siga ahí.

El nuevo dirigente verdiblanco mostró sus líneas básicas de trabajo en las que destacó la apuesta por la cantera en un club que viene apostando decididamente por ella y el reto de mejorar la plantilla año a año, teniendo en cuenta que los buenos resultados de las últimas temporadas ya dan un alto valor a la misma. Además se vio así mismo como una pieza más de un proyecto que huye de individualismos y destacó el alto nivel que ha visto en el área de trabajo que ahora capitaneará.

Encuentro

"Quiero agradecer al Betis la confianza en mí. Es cierto que es una historia que viene de años atrás y que en un primer contacto ya surgió una química especial y estaba convencido de que el fútbol nos uniría".

Filosofía

"Vengo a un club en el que se están haciendo las cosas muy bien, siguiendo una muy buena línea y haciendo las cosas con rigor, seriedad y crecimiento. Todo ello son motivos por los que me decidí a venir. Creo que hay que huir de personalismos, ya que la gran fuerza de un club es el grupo. Es cierto que dentro de ese perfil como profesional hay cosas que nos unen como el amor por el buen fútbol, calidad, cantera".

Cantera

"Creo el club apuesta por la cantera y como ejemplo está la nueva ciudad deportiva. Soy un loco de la cantera y será habitual verme viendo partidos de las categorías inferiores, porque me gusta. Es fundamental para crecer".

Trabajo

"Empecé joven con32 años en el Racing y vengo a sumar y aportar mi experiencia de 23 años en el fútbol. No hay que ver en mí a un fichador, sino una persona que viene a sumar porque los protagonistas son los jugadores y técnicos. El resto de personas estamos para ayudar".

Área deportiva

"Me he encontrado un área deportiva magnífica y sé de lo que hablo, porque he estado en muchos clubes y uno se da cuenta rápido del valor humano y los elementos que hay para crecer".

Objetivos

"El reto es seguir la línea marcada. Vengo a sumar. Sabemos de las dificultades económicas de todos los clubes en España. El Betis es apetecible y la gente quiere venir. Lo que hay que hacer es mejorar año a año la plantilla, que suban jugadores de las categorías inferiores. El tema económico es una regla igual para todos, pero no debe ser un impedimento para seguir en la línea marcada".

Nombres propios

"Quedan cinco partidos en los que nos jugamos mucho. Podemos hablar hoy de las líneas de futuro, pero sin entrar más allá. Hablaremos de nombres en breve. Quedan cinco jornadas y no es prudente hablar de jugadores a nivel individual, pero contamos con Guido y Guardado por todo lo que aportan. Nuestro deseo es que sigan con nosotros".

Ventas

"El club es dueño de sus decisiones. Se pueden vender para crecer o no vender por vender y este consejo de administración ya dio muestras de ello. Cuando se vende hay muchos escenarios a valorar. Un club tan grande como el Betis debe pelear por tener una mejor plantilla. Habrá salidas y entradas, pero hay que verlo con normalidad. ¿Rejuvenecer la plantilla? La plantilla está compitiendo a gran nivel con jóvenes que vienen apretando. No hay una fórmula exacta y en esa combinación de experiencia y juventid es la filosofía a seguir".

Plantilla

"Los resultados marcan el nivel de la plantilla y son buenos en las últimas temporadas. No creo que haya grandes cambios, pero sí debemos mejorarla. En los clubes en los que más tiempo he estado hubo apuestas clara por gente de la cantera y en esa línea debemos trabajar. Ir mejorando la versión del equipo año a año.