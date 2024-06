Rodri comienza su preparación para la próxima temporada con el Betis

El atacante Rodri Sánchez ya trabaja individualmente con el objetivo de llegar en un buen estado de forma a la pretemporada con el Betis de Manuel Pellegrini. El extremeño quiere redimirse después de una campaña con escaso protagonismo y así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde ha publicado varios vídeos realizando diversos ejercicios, algunos con balón y otros sin él.

El mediapunta bético se ha estado ejercitando en solitario junto a un preparador físico, llevando a cabo trabajo de fuerza, coordinación y también de conducción de balón. Los futbolistas suelen comenzar su respectiva preparación para el próximo curso con semanas de antelación sobre la fecha de inicio con el resto de compañeros, principalmente para partir en condiciones óptimas e ir aclimatándose con mayor facilidad al ritmo de competición.

Rodri controla la pelota ante la presión de Hoxha. / Juan Carlos Muñoz

La competencia de Rodri en pretemporada... y un futuro incierto

Concretamente, Rodri quiere cuajar una pretemporada positiva que pueda convencer a Manuel Pellegrini para tener más oportunidades a lo largo del año que viene. El extremeño, de hecho, adoleció durante el primer tramo de la pasada campaña el no haber podido estar en pretemporada con sus compañeros, al igual que Juan Miranda, pues fueron citados para el Europeo sub-21 y no estuvieron disponibles hasta el último encuentro de la pretemporada. No obstante, cabe destacar que el futuro de Rodri es incierto y una oferta que convenza a las partes propiciaría su salida. En los últimos mercados han existido sondeos, pero nunca con una propuesta firme sobre la mesa.

El atacante verdiblanco se ha convertido en un suplente de garantías para el Betis, puesto que el Ingeniero casi siempre cuenta con sus servicios desde el banquillo, pero apenas goza de oportunidades desde el once titular, una situación que el de Talayuela quiere revertir. En la competencia, al menos durante la pretemporada, estarán futbolistas como Fekir, Fornals o Chimy Ávila, además de otros que tienen escasas opciones de continuar, casos de Álex Collado, Rober González o Juanmi. Más tarde se incorporarán otros compañeros como Isco, lesionado, o los internacionales Ayoze Pérez, Assane Diao y Ez Abde.