Rubi: "No hicimos un mal partido"

Después de un partido de locos, que el Betis estuvo cerca de perder, pudo ganar y al final empató, Rubi prefirió no sacar conclusiones sobre su futuro, asegurando que él sólo puede "apretar los dientes y seguir trabajando en pos de lograr una victoria que no llega" y salió al paso de las críticas tomando como referencia la segunda parte, en la que, con un "dominio aplastante", "un error impidió que el equipo ganase".

"Un fallo en un contragolpe del rival nos puso con el marcador en contra, pero mandamos en el primer tiempo y tuvimos ocasiones para empatar. Tras el descanso el dominio fue aún más aplastante, los hicimos correr de un lado a otro y todos estábamos muy contentos con la remontada, pero en un córner, en su único remate a puerta en el segundo tiempo, se nos escaparon dos puntos de una forma triste", resumió el técnico del Betis, que destacó la dificultad de jugar ante un oponente que "acumula muchos jugadores por detrás del balón, sale bien al ataque y sabe destruir al rival". "Se puso 0-1 y eso lo hizo más fuerte, pero siempre fuimos a por la remontada, aunque se nos escapó al final", resumió.

ESFUERZO "En la segunda parte el dominio fue aplastante; se nos escapó la victoria por un error al final"

RETO "En lo que queda el objetivo es acabar con mejores sensaciones y maquillar esta temporada"

Por ello, el preparador verdiblanco aseguró que su equipo estuvo a buen nivel. "No pienso que hayamos hecho un mal partido. Es cierto que nos falto contundencia, pero no se puede decir que los jugadores no lo dieran todo", afirmó Rubi, quien no se plantea que pueda ser destituido. "No pienso en eso. Sólo tengo en mente preparar el partido ante el Athletic y conseguir la victoria que se nos está resistiendo en esta reanudación".

Y es que "el empate no sirve". "No estamos contentos, evidentemente, pero espero que el equipo gane partidos en lo que queda con el objetivo de acabar con mejores sensaciones y maquillar esta temporada, que salió torcida de principio a fin. Iremos a por el triunfo en los siguientes encuentros, apretando los dientes y sin dejar de trabajar al máximo. No nos queda otra", analizó el entrenador bético, quien defendió a sus jugadores: "Me caracterizo por ser honesto. No me he tapado cuando el equipo no ha estado bien y lo he dicho, pero esta vez, con 82% de posesión y nueve remates en la segunda parte por uno del rival no creo que sea para decir que los jugadores estuvieron mal. No podemos decir que el equipo ha tenido malas sensaciones, pese a que lo pasamos mal porque nos costó empatar. La victoria se nos escapó por una falta concentración y sin ella estaríamos hablando de otra cosa. Lo entiendo todo y sé que nos está costando mucho este año en una temporada difícil, pero me centro en seguir trabajando".