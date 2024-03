Ruibal: "Hay equipo para hacer más; hay que ser autocríticos"

Aitor Ruibal ha adelantado los plazos de recuperación del fuerte esguince que se produjo ante el Athletic y jugará este domingo en Vallecas. El lateral habló en Canal Sur y admitió que "los últimos resultados han sido malos", que "hay equipo para hacer más" y que el objetivo "sólo puede ser el partido contra el Rayo, no mirar más allá".

Plazos de recuperación

"La idea era ésa, la de recortar los plazos, aunque hemos ido con precaución, para volver lo antes posible y que el ritmo competitivo se corte lo menos posible. Llevo toda la semana entrenándome con normalidad con el equipo y estoy ya al 100%".

Perspectiva

"Los últimos resultados han sido negativos y hay que asumirlo. Hay que ser autocríticos, porque hay equipo para hacer más y en casa no se nos pueden escapar los puntos como pasó el otro día ante el Villarreal".

Mucho 'ruido'

"Cuando pones las expectativas altas tras estos tres años y medio las ilusiones se transforman en necesidades y es normal que haya ruido. Pedimos que se nos apoye, pero se entiende la crítica. Cuando se consiguen cosas uno quiere más y más y cuando no se consiguen es duro, pero lo tenemos asumido".

Palo europeo

"Desde fuera se ha querido correr mucho y nosotros estamos en el camino aún. Estamos dos puntos de Europa, que es el objetivo. Se crean expectativas y no se cumplen y puede generar frustración, pero para entrar en Champions hay que asentarse antes unos años en Europa, por ejemplo. Hay que establecer unas bases y cuando estén maduradas se podrá dar ese paso".

Objetivo

"El objetivo a corto plazo es ganar el domingo. Hay que ser coherentes y no pensar en más allá, porque hay muchos equipos en la pelea y y ya no depende sólo de nosotros. Pensamos en el partido del domingo y después en el del Girona, que será lo siguiente más importante que venga".

Personal

"Si no estuviese contento mentiría. Estoy satisfecho en lo personal, a pesar de que tuve tres lesiones que me hicieron perder algunos partidos por mala fortuna, pero individualmente creo que estoy haciendo una gran temporada y quiero más, quiero seguir aprendiendo y mejorando cada día para ser mucho mejor".

Comodín

"Me ha costado asumir ese rol. Uno quiere asentarse en una posición, pero pensando en positivo creo que jugar en cualquier posición me hace mejor y estoy a disposición del míster para lo que me pida. Le estoy cogiendo gusto a lo de ser lateral. Ahora los laterales son muy ofensivos y profundos y tengo capacidad para jugar ahí".

Futuro

"No he pensado nada más allá de 2025. Ojalá pueda estar aquí muchos años. Soy feliz aquí y podamos llegar a un acuerdo de renovación".

Isco

"Tener un jugador como él en el equipo es positivo. Hay muchos futbolistas buenísimos en el equipo y lo de la iscodependencia se escucha más por fuera. Claro que su ausencia se tiene que notar, porque es un jugador top mundial, que tiene cinco Champios y ha jugado diez años en el Real Madrid y cualquier notaría si juega o no".

Borja Iglesias

"Hablamos casi cada día. Le van las cosas bien. Está contento, puede ganar una Bundesliga y ya está participando más, ya que entrar en un equipo en el que va todo bien es complicado. Está entrando por méritos propios. Se le echa de menos en el vestuario. Conseguir una amistad en nuestra profesión es difícil y nuestra amistad quedará para siempre".

Rayo Vallecano

"Tenemos que recuperar los puntos perdidos contar el Villarreal, porque no nos vale otra cosa. El equipo está mentalizado e que hay que ganar sí o sí".