Sabaly es convocado por Senegal para la Copa África y se une a las bajas de Abde y Chadi Riad

El lateral diestro del Betis Youssouf Sabaly ha sido convocado por Senegal para participar en la Copa África. El seleccionador senegalés, Aliou Cissé, ha decidido incluirlo en la lista pese al periodo de inactividad por el que ha pasado debido a sus lesiones. Ahora, el defensor bético podría perderse hasta diez partidos con el equipo de Pellegrini, al igual que Chadi Riad y Abde, convocados por Walid Regragui para Marruecos.

Sabaly siempre ha sido un fijo en la selección senegalesa, con quien suma una participación en Copa África (2019) y otra en un Mundial, concretamente el de Rusia de 2018, donde Senegal no pudo pasar la fase de grupos. Sin embargo, pese a su habitual presencia con "Los Leones de Teranga", era probable que Cissé no le convocara después de cuatro meses lejos de los terrenos de juego, un motivo que no ha sido suficiente para dejarlo fuera de la lista.

Cuatro meses de inactividad

El defensa africano no juega un partido con el Betis desde el 27 de agosto, en la derrota por 4-2 ante el Athletic Club en San Mamés. Unos días después de aquella cita, en el primer parón de selecciones, exactamente el 12 de septiembre, el senegalés sufrió una importante lesión en el aductor durante un amistoso de Senegal contra Argelia. Sabaly tardó un par de meses en recuperarse de aquella lesión muscular, pero cuando lo hizo, allá por noviembre, sufrió un esguince de rodilla que le ha tenido apartado del grupo hasta ayer jueves.

Un solo entrenamiento con el grupo bético ha bastado a Aliou Cissé para convocar a Sabaly y contar con sus servicios para la Copa África después de cuatro meses sin competir. En este escenario, el lateral diestro podría perderse hasta diez partidos con el Betis: seis de liga -RC Celta, Granada CF, FC Barcelona, RCD Mallorca, Getafe CF y Cádiz- y cuatro de Copa del Rey, donde los de Pellegrini se verán las caras con el Deportivo Alavés en dieciseisavos de final, mientras los octavos se celebrarían el 17 de enero; los cuartos se disputarían el 24; y la ida de semifinales, el 7 de febrero.

El rendimiento de "Los Leones de Teranga" en esta Copa África dictaminará hasta qué fecha estará de baja el ex del Girondins de Burdeos. Cabe destacar que Senegal, en el mismo caso que Marruecos, parte como una de las selecciones favoritas a alcanzar las rondas finales del campeonato, por lo que el Betis podría verse afectado en este sentido. El torneo inicia el 13 de enero y finalizará el 11 de febrero con la gran final.

Negociaciones para mantener a los internacionales africanos la próxima jornada

En estos momentos, según ha podido saber Diario de Sevilla, los clubes españoles que se ven afectados por la marcha de sus internacionales africanos están negociando con LaLiga y la CAF (Confederación Africana de Fútbol) con el objetivo de que los jugadores permanezcan en sus clubes hasta la disputa de la próxima jornada liguera, que comenzará el martes 2 de enero y concluirá el jueves 4.

Manuel Pellegrini podría contar con Chadi Riad, Ez Abde y Youssouf Sabaly en la visita al RC Celta de Vigo si estas negociaciones finalmente prosperan. Esta es la lista de 16 clubes afectados que ahora negocian para retener a sus futbolistas unos días más:

Alavés: Jesús Owono (Guinea Ecuatorial), Abdel Abqar (Marruecos) y Abde Rebbach (Argelia)

Almería: Idrissu Baba (Ghana), Mendes y Marciano Sanca (Guinea-Bisau), Dion Lopy (Senegal)

Athletic Club: Iñaki Williams (Ghana)

Atlético de Madrid: Reinildo (Mozambique)

Betis: Abde Ezzalzouli (Marruecos), Chadi Riad (Marruecos) y Youssouf Sabaly (Senegal)

Cádiz: Rominigue Kouamé (Mali) y Momo Mbaye (Senegal)

RC Celta: Jonathan Bamba (Costa de Marfil).

Girona: Ibrahima Kebé (Mali)

Granada: Famara Diedhiou (Senegal)

Las Palmas: Nuke Mfulu (RD Congo), Saúl Coco (Guinea Ecuatorial) y Sory Kaba (Guinea)

Mallorca: Omar Mascarell (Guinea Ecuatorial) y Amath Ndiaye (Senegal)

Rayo Vallecano: Bebé (Cabo Verde) y Pathé Ciss (Senegal)

Real Sociedad: Hamari Traoré (Mali), Umar Sadiq (Nigeria) y Takefusa Kubo (Japón)

Sevilla FC: Youssef En-Nesyri (Marruecos)

Valencia CF: Mouctar Diakhaby (Guinea) y Selim Amallah (Marruecos)

Villarreal CF: Aissa Mandi (Argelia)