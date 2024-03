Sabaly deja la selección de Senegal

Youssouf Sabaly ha comunicado a la selección de Senegal su retirada definitiva como futbolista internacional. Según informan medios senegaleses, el lateral bético ha tomado la determinación de dejar a un lado su carrera en la selección, limitándose únicamente a jugar con el Betis de ahora en adelante, pues no volverá a marcharse durante los parones de selecciones ni a la futura Copa África de 2025, fecha en la que le restará un año de contrato con los verdiblancos.

Precisamente, la grave lesión que el defensor sufrió esta temporada se produjo en septiembre durante un amistoso ante Argelia, lo que le apartó de los terrenos de juego más de cuatro meses. Luego padeció un esguince de rodilla y más tarde unas molestias en el gemelo que le impidieron participar con Senegal en la Copa África, aunque fue convocado y estuvo en Costa de Marfil durante el mes de enero.

Una temporada repleta de lesiones

El zaguero africano únicamente ha participado en seis encuentros con el Betis a lo largo de esta temporada. Gravemente perjudicado por las lesiones, el senegalés nunca ha encontrado la continuidad, situación que también ha lastrado al conjunto verdiblanco en el carril diestro, donde han jugado Bellerín, Ruibal e incluso el canterano Pablo Busto.

Sabaly ha disputado 32 partidos con su selección, sumando una asistencia y un gol, además de poder defender los colores de su país en dos Copas de África y un Mundial, el de Rusia 2018. El periplo del lateral con su combinado nacional finaliza a sus 31 años, aunque esta decisión aún debe ser confirmada por Aliou Cissé, seleccionador nacional, quien siempre ha apostado por él en el transcurso de los últimos años.

Por otra parte, las lesiones parecen no haber cesado para el carrilero diestro, que es duda para el encuentro de este domingo ante el Rayo Vallecano. Después de enlazar tres titularidades consecutivas -Athletic, Atlético y Villarreal-, el africano finalizó el último compromiso liguero con unas molestias musculares de las que aún no se ha recuperado. De hecho, no ha completado ningún entreno esta semana, convirtiéndose en seria duda para este último duelo antes del parón.