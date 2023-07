Salidas primero, entradas después en el Betis

Quedan cuatro semanas para que empiecen los partidos de verdad. Cuatro semanas para el inicio oficial de la temporada y casi un mes y medio para que se cierre el mercado de fichajes y el Betis continúa en la posición de salida. Tiene mucho por hacer Ramón Planes, con mucho trabajo adelantado, pero atado aún de manos hasta que se produzca ese movimiento que le dé el necesario impulso a la planificación.

El fichaje de Ayoze es la única confirmación oficial. El acuerdo por la cesión de Marc Roca y la contratación de Bellerín están pactados, pero las salidas de Rober y la última de Dani Martín no son los movimientos esperados para rebajar ese límite salarial superado que ya el verano pasado trajo verdaderos quebraderos de cabeza a los dirigentes béticos y al técnico Manuel Pellegrini.

En el adiós del portero con destino al Andorra de Segunda División hay incluso diferentes versiones. De un lado, el Betis habla en su comunicado de un acuerdo para el traspaso del jugador, mientras que el conjunto del principado especifica que el futbolista llega libre. A saber... En cualquier caso, el club heliopolitano pone fin a uno de los mayores errores de planificación de los últimos años, cuando pagó más de cinco millones al Sporting por el guardameta en 2019. Desde entonces, una cesión al Málaga y ocho partidos oficiales de verdiblanco en los que encajó 14 tantos. Un precio demasiado alto para un capricho que ha salido caro.

La clave de toda la planificación, sin embargo, tiene nombre propio: William Carvalho. Por tercer verano consecutivo el luso, uno de los que se puso a disposición de la entidad para renovar y prorratear su sueldo para aliviar el problema de las inscripciones, vuelve a ser la pieza angular de la planificación. Con uno de los sueldos más altos de la plantilla su salida parecía hecha a mediados de junio al fútbol árabe y un mes después, a mediados de julio, sigue en la plantilla. Fue titular en el primer bolo de verano el día en el que su cláusula reducida de dos millones expiraba este sábado y a parir de ahora será bastante más elevada, aunque la necesidad del Betis por darle una salida puede reducir la cifra en caso de que un equipo venga de verdad a por él.

En 2022 el Fenerbahçe se interesó por William Carvalho, pero la oferta de cinco millones pareció entonces muy baja para la gran temporada que había firmado el jugador. Ahora se ha negociado su salida por menos de la mitad de esa cantidad y en caso de que no se le encontrara acomodo en ningún club sería un revés a la planificación que, sin embargo, no vería con malos ojos Manuel Pellegrini, su gran valedor en el Betis estos años en los que ha estado en el disparadero de salida. No regresó este sábado con el resto del equipo a Sevilla y en redes sociales se lo vio montarse tras el partido en Alemania en un coche.

Con contrato hasta 2026, si William Carvalho no se marcha habrá que cambiar muchos planes. Marc Roca y Bellerín siguen a la espera y ejercitándose por su cuenta con el acuerdo con el Betis ya alcanzado, mientras se trabaja en más salidas y necesarias llegadas. Dos centrales por Édgar y Víctor Ruiz, con Rafa Marín muy cerca de llegar cedido, y alguien para la banda siguen faltando.

Otro cuento de nunca acabar es de Loren. La negociación está en punto muerto por el año y medio de contrato que el marbellí tiene con el Betis. Llegar a un acuerdo en el pago para la rescisión del contrato es la clave para desatascar su salida. El otro nombre clave en la planificación es el de Canales. El Monterrey eleva su propuesta pero el cántabro, que debe regresar a los entrenamientos este martes, no acaba de ver clara la aventura mexicana.