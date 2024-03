Savinho no jugará frente al Betis después del parón de selecciones

Manuel Pellegrini ha otorgado dos días de descanso a la plantilla del Betis después de la derrota frente al Rayo Vallecano. El conjunto verdiblanco, con un largo parón de selecciones por delante, tendrá unos días libres para resetear, reorganizar ideas y afrontar de la mejor forma posible las nueve últimas jornadas ligueras, que serán determinantes para obtener el objetivo europeo.

Tras la fecha FIFA, además, el equipo del Ingeniero se verá las caras con uno de los rivales más complejos de la competición, el Girona de Míchel, con quien empató en el encuentro de ida en el Villamarín gracias a un gol postrero de Germán Pezzella. El cuadro gerundense, por su parte, recibe a los béticos inmerso de lleno en la pelea por los puestos que dan acceso a la Champions League, aunque llega al encuentro después de perder en Getafe y con alguna que otra baja de máxima importancia.

Es el caso de Sávio Moreira, apodado como 'Savinho', uno de los futbolistas más veloces, verticales y diferenciales del campeonato. Con diez goles y siete asistencias a lo largo de este curso, el extremo brasileño de 19 años se ha erigido como una de las principales revelaciones en LaLiga. Sin embargo, el futbolista perteneciente al Troyes -del City Group- no podrá jugar contra el Betis el próximo domingo 31 de marzo.

Miguel Gutiérrez y Tsygankov, dudas

Savinho, debido a unas protestas, vio frente al Getafe la quinta tarjeta amarilla de la campaña, circunstancia que le obliga a cumplir ciclo de amonestaciones y le convierte en baja confirmada de cara al choque con el equipo de Pellegrini. De la misma forma, Miguel Gutiérrez y Viktor Tsygankov son duda para el partido, aunque lo más probable es que puedan estar disponibles, pues sus dolencias físicas no son de especial gravedad y aún restan dos semanas para el enfrentamiento.

El propio Míchel valoró el estado físico de estos dos futbolistas, quienes causaron baja en el Coliseum: "Miguel jugó infiltrado en el partido anterior por la misma situación y pudo jugar, pero hoy cuando le han infiltrado ha notado que no conseguía buenas sensaciones. Tiene en el pie una lesión de un golpe, entre el gemelo y el tobillo. Tiene una inflamación que no le deja estar a gusto cuando planta el pie. Hoy ha notado que en el calentamiento no se encontraba bien".

Por la otra parte, el ucraniano "tiene un golpe con esguince en la rodilla en el lateral interno. Lo intentó durante la semana, pero no estaba cómodo. Cada día que pase irá a mejor", informó el técnico catalán sobre uno de sus jugadores más peligrosos, Tsygankov, que acumula seis goles y cuatro asistencias.