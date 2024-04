Sergio Canales se sincera sobre su salida del Betis: "Sentía que mi ciclo con Pellegrini había terminado"

El excapitán del Betis Sergio Canales pasó recientemente por los micrófonos de Radioestadio Noche, en Onda Cero, donde concedió una extensa e interesante entrevista. El cántabro, que se enfrentará al Inter de Miami de Leo Messi en la madrugada de este jueves en los cuartos de la CONCACAF Champions Cup, desveló los porqués de su salida del club verdiblanco el pasado mercado veraniego, entre otros temas de actualidad.

En primer lugar, Canales admitió estar muy feliz en Rayados de Monterrey, por quien firmó en verano a sus 32 años: "Bien, muy bien. La verdad es que muy contento. Una experiencia única y feliz de poder tener esta oportunidad de estar disfrutando de esto. Mi familia está encantada, no nos esperábamos para nada lo que nos hemos encontrado, nos ha sorprendido una barbaridad. También somos muy afortunados de dónde estamos, de la ciudad, nos están tratando súper bien".

Un decisión tomada antes del verano

Respecto a su marcha del Betis, el medio centro cántabro se sinceró como nunca antes lo había hecho, reconociendo que daba por finalizado su ciclo junto a Manuel Pellegrini. "La realidad es que la decisión la tomo antes de saber que podía venir aquí. Al final de temporada ya tomé la decisión y se lo dije al míster, creo que uno o dos partidos antes de acabar la Liga. Y al club también, íbamos hablando. Le dije que creía que mi etapa había terminado, que había llegado ya a lo máximo allí. Yo creo que son ciclos, el mío con Pellegrini había terminado, así lo sentía", desveló Canales.

"Creo que también ha sido parte del vestuario, así se ha sentido. Hablando con mi mujer decidimos que podía ser una bonita experiencia ir fuera, aprender otras culturas, otro tipo de fútbol y seguir creciendo que es lo que más me interesa. Se dio la oportunidad después de la Nations League con la Selección. El Betis se portó muy bien conmigo, me entendió perfectamente y así se dio", continuaba el veterano centrocampista, ahora compañero del también exbético Andrés Guardado en la LIGA MX.

Por último, el santanderino reveló la importancia de Héctor Moreno, su excompañero en la Real Sociedad, para firmar por Rayados: "Coincidí con Héctor Moreno en la Real Sociedad, que está aquí de capitán. Cuando me surgió la opción tuve muchas dudas, tenía otras cosas antes en la cabeza, pero hablé con él, me habló del club, mi mujer habló con la suya de la ciudad, del país. Hablamos del proyecto ganador que había aquí y es lo que me acabó de decantar".