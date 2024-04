Bellerín se une a otras tres ausencias en la sesión matinal del Betis

El Betis se ha ejercitado este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El conjunto verdiblanco, tras un lunes de descanso, regresó ayer martes al trabajo con las novedades de Sabaly y Bakambu, volviendo a entrenarse en la mañana de hoy miércoles con las vistas puestas en el tramo final de LaLiga. El cuadro bético necesita redimirse de las últimas cuatro derrotas consecutivas para seguir batallando por los puestos europeos, una situación que también dependerá de la final de Copa del Rey entre Athletic y Mallorca que se disputará este sábado.

El equipo sevillano ha llevado a cabo su particular sesión de entrenamiento con cuatro bajas, pues Héctor Bellerín no se ha ejercitado junto a sus compañeros con normalidad. El catalán, no obstante, no padece ninguna lesión y simplemente ha realizado ejercicios específicos en el gimnasio, por lo que no debe tener problemas para estar disponible en la próxima jornada liguera. Bellerín estuvo de baja recientemente por una lesión muscular y en Montilivi no tuvo minutos, con Aitor Ruibal completando el encuentro.

Tres ausencias más

Aparte del defensor catalán, otros tres futbolistas han causado baja este miércoles. Son los casos de Marc Roca, Marc Bartra y Chimy Ávila, con éste último descartado para el choque ante el Celta de Vigo debido a la grave lesión en los isquiotibiales que padeció en Girona. Además, el rosarino forzó su quinta tarjeta amarilla con el fin de cumplir el ciclo de amonestaciones contra los vigueses, conocedor de la gravedad de su dolencia muscular.

Por otra parte, Marc Bartra ya ha cumplido seis meses de baja por su grave lesión en el tendón de aquiles que le obligó pasar por quirófano. El central no juega con el Betis desde el pasado 1 de octubre en el Benito Villamarín frente al Valencia y va camino de perderse, desgraciadamente, la temporada completa, aunque todavía restan ocho compromisos.

En última instancia, Marc Roca sigue esforzándose al margen de sus compañeros con el objetivo de estar disponible para el enfrentamiento con el Celta. El medio centro catalán está atravesando unos meses complejos, primero con unas molestias en la rodilla, luego la neumonitis y actualmente unos problemas en el tobillo que no le están permitiendo competir.