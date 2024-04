Betis: Un mercado condicionado

El Betis se juega mucho en esta recta final de la temporada, con ese objetivo muy presente de volver a conseguir un puesto para jugar competición europea.

Y no sólo por la cuestión deportiva, sino también por la económica, pues jugar por el Viejo Continente aportaría a las arcas verdiblancas una importante inyección económica que aliviaría una situación financiera que no es nada halagüeña. De hecho, así lo expresó el vicepresidente de la entidad de Heliópolis, José Miguel López Catalán, en una reciente entrevista en Cope Sevilla. "Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Competir por Europa, estamos con la obligación de meternos en Europa porque si no, el bajón de presupuesto es nefasto. Así le ha pasado al Valencia", avisó el dirigente verdiblanco, sin obviar que un escenario sin Europa la próxima campaña traería consigo la necesidad imperiosa de realizar alguna venta importante, la cual se contempla en el club de La Palmera, incluso, logrando un billete europeo.

En este sentido, el nombre con más fuerza para abandonar la disciplina verdiblanca en verano es Nabil Fekir. En el Betis se aguardan propuestas entre los 15 y 20 millones de euros por el galo, que sigue teniendo un buen cartel en Arabia, aunque habrá que esperar a ver cuál es su caché una vez concluya la presente campaña viendo el rendimiento tan bajo que viene ofreciendo pese a las oportunidades que le está dando Pellegrini tras volver de su lesión.

De hecho, en estos momentos, según el portal transfermarkt.es, el valor en el mercado de Fekir es de 12 millones de euros. No obstante, también podrían llegar a Heliópolis ofertas por otros futbolistas, como Rui Silva, por el que llegaron propuestas en invierno, como la del Nottingham Forest; o por el propio Isco, quien tras renovar su contrato con el Betis hasta 2027 pasó a tener una cláusula de rescisión de 20 millones de euros y a buen seguro, viendo su excelente nivel, no le faltarían pretendientes. Especialmente, si los verdiblancos no consiguen jugar competición europea.

"A día de hoy se viene publicando mucha información acerca de supuestas salidas de cara a la próxima temporada. Tenemos una dirección deportiva muy dinámica, muy proactiva y seguramente acudiremos al mercado con muchísima fuerza tanto para llevar a cabo salidas como entradas", comentó Manu Fajardo antes del inicio del partido del pasado domingo en Montilivi. Una fuerza que a buen seguro dependerá también de la disponibilidad económica, la cual será mayor si el Betis consigue jugar en Europa, una meta obligatoria.