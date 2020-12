Serra Ferrer confirma su asistencia a la Junta del Betis del 21-D

Tras el dar paso para unirse a la plataforma 'Es posible otro Betis', Lorenzo Serra Ferrer también ha confirmado que asistirá a la Junta General de accionistas del Betis próximo 21 de diciembre, en el que será su regreso a las asambleas tras dos años sin acudir a las mismas.

"Si no hay nada que lo impida, y procuraré que no haya nada ni nadie que lo haga, voy a estar", ha manifestado el balear en Radio Sevilla, donde ha indicado también que ha recibido llamadas de béticos preocupados por la situación del club. "Hay mucha gente que por lo que sea, porque no le interesa a nivel personal, pero que me ha expresado su inquietud en el devenir del club y está preocupadísimo", ha añadido Serra Ferrer sobre los contactos que ha mantenido con accionistas del Betis en las últimas semanas y no sólo con Francisco Galera, Joaquín Caro Ledesma o Rafael Salas.

También ha dejado claro Serra las motivaciones que lo han llevado a dar este paso como alternativa a Ángel Haro y José Miguel López Catalán. "Hay una serie de problemas focalizados, unido a decisiones o dando la sensación de ser muy faltas de conocimiento y dando bandazos, esta gestión está de alguna manera dañando la imagen y las posibilidades de lo que es el Betis. A partir de aquí o le apoyamos o lo ayudamos o se va a convertir en una situación muy grave", ha indicado Serra, al que tampoco le preocupa la posibilidad de perder: "Yo seguiré siendo bético. Si nos toca esperar, poque que el beticismo así lo ha querido, lo entenderemos".

"Si repasamos lo que es la manera de decidir, creo que tiene que ser más amplia y con personas de un calado profesional con experiencia y conocimiento. Estamos en un proyecto en el que el agotamiento y la desilusión del beticismo están de manifiesto continuamente, el crecimiento es prácticamente cero. La situación económica todo el mundo está hablando de que es muy grave, hay que buscar soluciones que no sean tan costosas, que no peligre la viabilidad del club y tratar el beticismo como se merece. Esta toma de decisiones no está bien sustentada en el conocimiento de lo que puede ser el Betis, lo que debe ser el Betis y lo que ansía el beticismo. El que lo ignora comete un error grandioso, y estamos viendo que esto se hace", ha añadido Serra, al que tampoco le preocupan las críticas que pueda recibir por este paso: "Soy un apersona experimentada en el mundo del fútbol, conozco los problemas que puede haber, los obstáculos que se pueden meter en el camino, pero uno siempre responde con firmeza a su conciencia. Añado el respeto que le tengo al beticismo y la gratitud que siempre le tendré a cómo me han tratado, me han apoyado y me han ayudado a sentirme realizado y feliz. Lo demás, lo respetaré y nada más".