Setién casi da por perdido a Fabián

El nombre del lo que va del mercado de fichajes veraniego en el Betis es el de Fabián. Y su venta, o pérdida vía pago de la cláusula, parece cerca atendiendo a las palabras del entrenador verdiblanco, Quique Setién, quien en una entrevista al programa La Gradona, de Radio Fútbol FM, durante el Polonia-Senegal, indicó a la pregunta de si el Betis perderá al palaciego: "Parece que sí, no lo sé seguro pero parece ser que, si no se ha dado ya, estaban esperando a que el jugador se decidiera. Yo no he hablado con él ni lo quiero condicionar. Yo estoy deseando que se quede..., pero parece que lo vamos a perder mañana por 30 millones".

En otro orden de cosas, el técnico, afirmó que "lo del Betis este año ha sido un milagro" (meterse en Europa), aunque expresó sus dudas sobre la conveniencia de los verdiblancos de haberse clasificado para jugar competición continental: "No sé si es bueno. Tengo muchas dudas porque el club no tiene la estructura suficiente todavía para hacer dos equipos competitivos. Y si voy a venir de Tbilisi el viernes a las seis de la mañana y tengo que jugar el domingo a las 12, no voy a poder tener dos conjuntos competitivos para mantenerme dignamente en las dos o tres competiciones".

Y continuó sobre esta cuestión: "Otras veces que jugó en Europa descendió y eso es algo que a la gente en Sevilla le preocupa. Al final todos son recursos económicos. Estamos pensando en seguir trabajando con los chavales de abajo, pero con la exigencia de 60.000 personas es complicado. Queda un año difícil por delante. No soy adivino, pero veo las cosas con perspectivas y trato de adelantarse a los problemas que puedo tener. Aún no sabemos cómo quedará la plantilla confeccionada para hacer un papel digno en la Liga Europa y en la liga, y hacerlo bien en la Copa. La gente no sé si va a parar a pensar eso. Las frustraciones irán en la medida de las ilusiones que se generen", añadió.

Cuestionado por la selección, manifestó: "Entrenarla para cualquiera sería un orgullo. Yo estaría encantado, pero hay que ver cuándo es el momento. Si estás libre o tienes contrato en vigor".

En otro orden de cosas, destacó el papel de la cantera, clave para generar plusvalía, comparando la mala situación del Racing con un Betis que ha tirado de jugadores de los escalafones inferiores. "Por eso me fui del Racing. No me gustaba cómo se estaban haciendo las cosas. No creía en otra opción. Pienso que hay que creer en las cosas que quieres hacer y demostrarlo".

Durante la entrevista habló sobre otros nombres propios relacionados con el Betis: "¿Canales?Hasta el 30 de junio no acaba contrato con la Real Sociedad, pero ya lo vimos desde pequeño cómo jugaba". ¿E Inui? "He visto a unos cuantos japones que me han gustado mucho. Shibasaki... A ver si me hacen caso en cómo gastar esos 30 millones que pueden entrar por Fabián. Ceballos es un gran futbolista también".