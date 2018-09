Setién: "Me hace muchísima ilusión empezar aquí"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo de mañana, en la que ha destacado la ilusión que le hace estrenarse como técnico europeo, a la vez que confía en que su equipo dé el nivel esperado. "Empezar aquí mi bagaje en una competición europea me hace muchísima ilusión", ha destacado Setién, que ha repasado otras cuestiones.

Césped: "Acabo de venir del terreno de juego, no está en buenas condicione. Se nos han delimitado unas zonas para hacer el entrenamiento, para nosotros es muy importante que el terreno esté bien. La hierba estaba alta, supongo que la cortarán y regarán para que mejore, y trataremos de adaptarnos. Esperábamos un campo en buenas condiciones y no es el caso".

Rotaciones: "Va a haber cambios, jugadores que van a entrar en el equipo, tenemos absoluta confianza en que las cosas nos irán bien. Queremos que todo el mundo se sienta importante, seguro que daremos un nivel, juegue quien juegue, como lo venimos haciendo en los últimos partidos".

Recompensa y especial: "Por supuesto, venir a este campo, con las connotaciones que tiene, histórico, un equipo que ha sido en épocas grandísimo en Europa. Empezar aquí mi bagaje en una competición europea me hace muchísima ilusión, me creo muchas expectativas para hacer una buena competición, el equipo dé el nivel de nuestra Liga. No hay mejor escenario que un campo con esta tradición".

Olympiacos: "Es una posibilidad, es un equipo que lo ha ganado prácticamente todo, en su casa es muy fuerte. Tiene jugadores muy interesantes, rápidos, con criterios. Nosotros no vamos a renunciar a lo que vamos haciendo, puede ser un partido entretenido y lleno de alternativas. Tenemos en cuenta las virtudes de este equipo, las valoramos, la experiencia que tiene en esta competición no la tenemos nosotros. Partiendo de mí mismo es mi primera experiencia en un campo y ante un equipo con historia. Nos va a comprometer y será un partido complicado. Quería recordar y enviar nuestra gratitud a los jugadores que no están con nosotros y que formaron parte del año pasado: Adán, Dani, Rafa, Riza, Jordi, Campbell, Nahuel, Víctor, Narváez y Fabián, Tosca, Pedro y Rubén Castro. Gracias a ellos estamos aquí, nos dieron mucho".

Virtudes: "Es un equipo que lee muy bien los partidos, tiene jugadores que le saben dar pausa y acelerar cuando es conveniente. Tiene cierto equilibrio para defender, con jugadores rápidos para atacar, las transiciones las hace bien, tiene calidad. Es similar nuestra manera jugar a la del Barcelona, es difícil quitarnos el balón, tenemos mecanismos, a ver si somos capaces de mantener la posesión y teniendo cuidado cuando perdamos la pelota que nos podrán hacer mucho daño".

Favoritos: "Yo no soy adivino, pero obviamente por la historia, el bagaje europeo que han tenido Milan y Olimpiacos, deberían ser dos equipos que tendrían que estar ahí. El fútbol a veces estas expectativas que uno tiene o que pueden darse… Hay que pensar en que somos un equipo muy optimista, tenemos mucha ilusión y eso suma muchos puntos. Con toda la humildad del mundo trataremos de comprometer a los dos equipos. No me veo no digo inferior, pero estamos en un buen momento competitivo, somos un equipo emergente y estamos creciendo. A veces el fútbol hace regates a la historia que a todos sorprende. Vamos a competir, a cualquiera que nos quiera ganar le va a costar mucho, como ya dije el primer día".

Portería: "Lo tengo decidido casi todo, hay cosas que dejo para la última noche".