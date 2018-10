Setién: “Somos infinitamente mejores que el año pasado”

–¿Su idea de fútbol ya estaba cuando comenzó en los banquillos?

–La filosofía siempre ha ido conmigo, siempre he sentido el fútbol de una manera. Cuando jugaba ya tenía un conflicto permanente con los entrenadores, no interpretaban el juego como yo quería. Todavía no era técnico, había muchas cosas que se me escapaban, pero yo sabía lo que sentía. Yo veía al Barcelona, cuando llega Cruyff, y entiendes el juego posicional. Lo empiezo a desarrollar en Lugo y luego en Las Palmas. También llegó Eder que ha aportado mucho en ese sentido.

–¿Es más primordial convencer al jugador de lo que propone que la propia táctica?

–Lo importante son las convicciones que uno tenga y la capacidad para trasladarlas a los jugadores. Que entiendan tus ideas y confíen en ti, que se expongan con cosas que antes no habían hecho es el mayor valor que tienes. Tú vas creando un contexto y ellos se dan cuenta de que les beneficia, se divierten y les da un rendimiento. Pero el jugador no puede hacer lo que quiera en el campo, tiene un guión establecido. No es que yo te quiera coartar tu libertad, sino que esto es un grupo y hay que pensar como equipo. Si piensas de manera individual y quieres jugar tu propio partido tienes un problema. El jugador tiene que saber que dentro de sus cualidades innatas hay un orden que tiene que cuidar.

–Más que juego bonito es algo cartesiano...

–El orden es fundamental en la vida. Si tienes unos jugadores en una zona y otra está vacía, es un espacio débil que el rival va a aprovechar. Cada jugador tiene un radio de acción donde tiene que aprovechar su capacidad. No hay necesidad de hacer algo más, también te puedes salir de ese guión, pero no por sistema.

–El año pasado decía que prefería un 4-4 a un 0-0. ¿Ha cambiado esa idea?

–Sería incapaz de decirle a mi equipo que se metiera atrás como hizo el Leganés. Preguntad a los futbolistas qué es lo que prefieren. Nosotros habrá partidos en los que la jugada esa que pita falta te metan gol y luego tú no lo hagas. ¿Pero qué prefieres estar sufriendo un acoso permanente? ¿Tener el balón alrededor de tu área? ¿Nuestro público aceptaría ganar 1-0 y estar todo el partido así?

–El año pasado a estas alturas, el Betis sumaba 14 goles a favor y 11 en contra. Ahora, suma 5 y 5. ¿En qué ha cambiado?

–Hemos mejorado mucho nuestra capacidad defensiva, pero creo que la capacidad para hacer daño arriba sigue parecida. Hemos mejorado también en que han llegado jugadores más interesantes, en cuanto a calidad y capacidad para generar peligro. Sufrimos menos ocasiones que el rival siempre, llevamos muchos partidos con la portería a cero. Hemos mejorado nuestra activación tras pérdida, estamos fijando muy bien las marcas hacia delante cuando vamos a apretar, alejamos al rival de nuestra portería permanentemente... La capacidad de generar peligro no la estamos convirtiendo en goles, pero eso va a llegar.

–¿No cree que su equipo debe arriesgar más en la última parte del campo?

–Lo primero es que no hay espacios. Además, se puede llegar 200 veces por fuera y a la primera meter el balón en el área, pero esas situaciones no las rematamos bien si no llegamos en condiciones. Centrar por centrar es un problema, cualquier despeje se puede convertir en una contra. Tenemos que precisar más y tomar mejores decisiones arriba.

–Ante el Leganés, por ejemplo, la estadística indica que su equipo apenas regateó...

–Por supuesto yo no les digo que no regateen, pero para eso hay que tener ciertas condiciones. No es lo mismo que sea Joaquín u otro. Yo no te quito de hacer un regate, un pase o un centro, tú tienes el balón y decides. No le corto a nadie su iniciativa. Ahora bien, luego voy a la estadísticas y a los porcentajes de acierto. Si intentas seis regates y la pierdes en cinco, ahí existe un problema. Si tú quieres dar seis pases de finalización y te equivocas seis veces, no te puedo dejar dar más pases. Si cada vez que quieres filtrar pases por dentro te la cortan, no te puedo dejar dar más esos pases y tienes que jugar más fácil. El futbolista es el que de verdad da lo que tiene que dar, lo que puede dar. A Antonio (Barragán) le digo que puede centrar, pero si hay un rematador y cinco centrales, para qué va a centrar. Ahí hay que hacerlo cuando estás llegando y hay posibilidades reales de remate. Tú tienes que saber el futbolista que eres y la capacidad que tienes para elegir bien. Le doy mucha importancia a no perder el balón. Si te lo quita el rival tienes que empezar a defender, por eso nos metieron muchos goles el año pasado. Había muchas pérdidas en situaciones que no eran favorables.

–¿Disfrutaba más con el Betis del inicio del pasado año, que era más ofensivo?

–No, no, la portería siempre la hemos buscado de la misma manera. Tenemos más control porque hemos mejorado muchísimos conceptos y jugadores. Esto sólo lo puedes mejorar mejorando a los futbolistas. En relación al equipo que jugaba el año pasado en la defensa hay una diferencia... Hemos mejorado en las capacidades de los futbolistas, nada más.

–El año pasado dijo que el Betis estaba por detrás de diez equipos. ¿Qué piensa hoy?

–A los demás no los conozco como a mí. No sé lo que va a dar el Celta, el Athletic, la Real.... Vosotros los valoráis sólo por los resultados, yo tengo que ver a los rivales cómo se comportan, la línea de rendimiento que mantienen. El Sevilla no estaba bien el año pasado y éste sí. Tú no eres tú solo, tienes que competir con otros equipos que quieren lo mismo que tú, tienes que ponerlos en valor. Lo positivo que tenemos es que estamos manteniendo una línea muy estable de rendimiento, no de resultados. Tendríamos que ir líderes, lo tengo clarísimo. El gol que falla Tonny Sanabria ante el Athletic o el de Inui ante el Alavés... Tendríamos cuatro puntos más y nos pondríamos líderes. Hemos sido superiores a todos los rivales.

–Antes de este verano indicó que no sabía si el Betis estaba preparado para tres competiciones y luego sí ha sido más ambicioso en su discurso. ¿Qué ha cambiado?

–¿Qué es lo que me está convenciendo de que podemos estar ahí? Lo que estoy viendo. Hemos hecho una pretemporada muy buena, hemos empezado el campeonato jugando muy bien. Tenemos una línea in crescendo y el día que nos dé por meter las ocasiones estaremos mejor, pero eso no lo puedo controlar. Ahora hacemos muchísimas más cosas bien que el año pasado a estas alturas.

–¿Le gusta más este Betis 2.0?

–Somos infinitamente mejores. Hemos mejorado el nivel general de la plantilla y el entendimiento de los jugadores de las cosas que les pedimos. Y la llegada de jugadores buenos, que interpretan ya por naturaleza lo que planteamos, que no era el caso de algunos que jugaron mucho el año pasado. Ésa es la evolución y no otra.

–Usted está apostando por dos medios centro de corte ofensivo. ¿No se ha planteado colocar a Javi García con William Carvalho más liberado?

–Siempre interpretáis el fútbol como que tiene que haber un medio centro defensivo y yo no lo contemplo así. Yo tengo medios centro, pero no son ni ofensivos ni defensivos, tienen que compartir las dos cosas de la mejor manera. No sólo los medios, todos. El concepto de medio defensivo no lo contemplo, el músculo no me vale si no hay calidad con el balón. Si por donde más veces pasa el balón no tienes a los mejores jugadores, ese juego fluido que hacemos se va a perder. Si voy a tener 70 minutos el balón, para qué quiero un jugador que tiene dificultades para gestionarlo. A mí un jugador que pierda permanentemente el balón, que no tenga rigor con los controles o los pases, que no interprete bien la asociación.... Tendrá problemas para jugar, eso está claro.

–Viendo el fútbol actual no existen demasiados ejemplos de equipos ganadores con su estilo...

–Igual no, pero el Barcelona lo ha ganado todo. España... Cuando jugaba en el Lugo, en Segunda B, me decían que en esa categoría no se podía jugar al fútbol y todos los entrenadores cuando terminaba el partido venían a nosotros y nos decían que daba gusto vernos jugar. El Lugo consiguió ascender jugando, también vino al campo del Betis, estuvo corriendo detrás del balón todo el Betis y no ganamos porque quizá te faltan esos 100 millones de euros del gol. Pero jugar, puede jugar todo el mundo, otra cosa es que no quieras o decidas otra cosa. El Leganés después de encajar el gol cambia la posición de los jugadores para buscar el empate. A su entrenador lo oigo diciendo que hay que tocar y no dar pelotazos. ¿Por qué no lo haces desde el minuto uno y no cuando pierdes y no hay remedio? Parece que los equipos que jugamos así tenemos que estar permanentemente justificando nuestra manera de jugar. Meterse atrás es de equipo ordenado, eso sí es válido.

–Un matiz, a Canales le falta arriesgar un poco y se estima que tiene calidad para hacerlo, juega demasiado hacia zonas cómodas y se desconoce si tiene esa consigna.

–No, en absoluto, él tiene libertad para decidir. Hay que tener paciencia porque lo que tienes que tratar de evitar es que te hagan contra. Es fundamental controlar las vigilancias y las contras; si no lo haces hoy, ya lo harás mañana. Otro día igual y marcas en el minuto 5 y lo goleas.

–Setién ha hecho crecer al Betis, es indudable. ¿Pero el Betis ha hecho crecer a Setién?

–Por supuesto que sí, nosotros lo que hacemos es tratar de trabajar y de mejorar cada día en las cosas. Vas analizando los partidos que vas jugando, vas viendo las cosas que tú puedes mejorar y cómo tienes que actuar.

–Se lo decía en el sentido de dar un paso adelante en exigencia.No es lo mismo el Lugo o Las Palmas que el Betis...

–Para mí, sí. Hay que tener muy claro que a mí no me vas a cambiar. Yo no voy a cambiar ni porque esté en el Betis, en Las Palmas, en el Lugo o en cualquier otro, porque yo no me guío por esas cosas. Sólo me preocupo y me centro en mis futbolistas y en el trabajo que tengo que hacer todos los días. Trato de no dejarme influenciar por el entorno para nada, no tendría sentido. Lo demás no lo puedo controlar, yo no puedo controlar ni la dimensión del Betis ni el comportamiento de la gente ni lo que la gente pueda pensar cada uno. Si yo empiezo a pensar en cómo piensa la gente dejo de ser yo mismo. Y yo me he ganado un derecho y un respeto haciendo lo que yo hago, lo que yo siento y lo que yo quiero transmitir a mis futbolistas.

–Quique Setién tal vez no haya cambiado, pero el equipo sí varió el pasado año y también en el inicio de éste quizá debido a que existe más exigencia...

–Para nada, la exigencia va conmigo, no me la imponen. Si crees que he jugado 500 y pico partidos en Primera y Segunda porque he sido un pusilánime de esto y no he tenido ambición y ganas. Eso lo llevo ya en la sangre, eso ya se presupone como el valor en la mili, ya va conmigo. La exigencia ya la llevo yo, no necesito que venga nadie a decir que tengo que echarle huevos, a mi manera ya los echo yo, soy muy exigente conmigo. Pregúntenle a los futbolistas.