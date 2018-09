Setién: "En la quiniela pongo un 2"

Ambicioso se ha mostrado Quique Setién, entrenador verdiblanco, antes de la visita del Betis a Valencia, para la que ha pronosticado un triunfo bético, aunque destacando el nivel de su rival.

"Pondría un 2 en la quiniela, tengo mucha confianza en mi equipo", ha destacado Setién, que incluso ha deslizado que Lo Celso, la última incorporación del Betis, podría salir desde el inicio.

El Rival: Valencia

"Es bastante similar al del año pasado. Ves un trabajo excelente detrás, sus jugadores están comprometidos. No han ganado aún pero para los que no somos tan resultadistas, el Valencia ha hecho muchas cosas bien en estos partidos. Y seguramente irá mejorando a medida que avance el campeonato, aunque esperemos que no sea este encuentro".

Economía: "Si nos ceñimos al límite salarial, ellos son el cuarto y nosotros somos el séptimo y hay una diferencia considerable de millones. Pero esto no es tan real como el dinero refleja, el dinero no es la fuente del éxito ni para bien ni para mal. El Valencia es un equipo poderoso, con grandísimos jugadores y un estatus importante pero estoy convencido de que les podemos ganar si hacemos las cosas bien. No lo logramos el año pasado pero no hubo tantas diferencias en el terreno de juego. Las posibilidades de lograr un buen resultado están ahí. Pondría un 2 en la quiniela, tengo mucha confianza en mi equipo. Tenemos un potencial alto, debemos estar convencidos de nuestra fuerza y e ir mejorando en ese convencimiento". "Si nos ceñimos al límite salarial, ellos son el cuarto y nosotros somos el séptimo y hay una diferencia considerable de millones. Pero esto no es tan real como el dinero refleja, el dinero no es la fuente del éxito ni para bien ni para mal. El Valencia es un equipo poderoso, con grandísimos jugadores y un estatus importante pero estoy convencido de que les podemos ganar si hacemos las cosas bien. No lo logramos el año pasado pero no hubo tantas diferencias en el terreno de juego. Las posibilidades de lograr un buen resultado están ahí. Pondría un 2 en la quiniela, tengo mucha confianza en mi equipo. Tenemos un potencial alto, debemos estar convencidos de nuestra fuerza y e ir mejorando en ese convencimiento".

Tipo de partido

"No hay ningún equipo que renuncie a tener el balón si lo puede tener, otra cosa es que te veas sometido por el rival, nosotros o ellos. El Valencia tiene alternativas y recursos como para someter a casi cualquiera en muchos momentos del partido. Quizá tengan ansiedad por ser más atrevidos porque tienen dos puntos, lo iremos viendo".

La novedad

"Lo Celso sólo ha hecho un entrenamiento. Entra dentro y veremos cómo está, si podemos meterle quizá de inicio o durante el partido, hay cosas que no tengo decididas".

William Carvalho

"La información sobre Carvalho era que no tenía mucha importancia, pero sí es una pequeña elongación y no ha podido entrar en la lista. No es muy grave pero dependemos de su evolución. No vamos a poner en riesgo a ningún jugador cuando tenemos a otros que pueden participar en esa posición. Con la acumulación de partidos hay que pensar en otras cosas. El torneo nuevo de la UEFA puede causar problemas. Antes había más rotaciones pero ahora los seleccionadores en lógica querrán jugar con los mejores para ganar. Eso es acumular minutos para jugadores que ya están cargados. Vamos a ver cómo evoluciona William para saber si llega al partido en Atenas, pero no nos planteamos cuánto tiempo tardará en estar bien".

Calendario del Betis

"Ahora tenemos 7 partidos en unos 20 días y eso es mucho. Incidimos con ellos para recuperar, alimentarse bien, hacer trabajo regenerativo... Tratar de ajustar todo lo que podamos la forma de los jugadores y recuperarlos cuanto antes porque tienen que volver a competir de manera inmediata".

Barragán

"Titulares tienen opción de serlo todos, y de no jugar también. La gente puede tener una percepción de los jugadores y lo respeto, pero yo no me puedo mover por la opinión de 5.000 o 6.000 aficionados porque los otros 30.000 a lo mejor piensan que debe jugar el que está jugando. Pido comprensión porque no me muevo por caprichos. Valoro lo que dan y quitan los futbolistas y tengo una composición realista de qué es lo mejor para el equipo, según mi criterio. Pido a la gente que se ponga en mi lugar".

Ambiente de euforia en el Betis

"Lo llevo bien, no me altera ni me descentra. Es verdad que no soy tan pasional, soy más pausado y reflexivo de lo que podéis ser aquí en el sur. Pero ver a la gente satisfecha con su equipo es agradable para todo el mundo. Es normal que una afición que ha pasado una serie de años más deprimida tenga ilusión por ver a su equipo ganar y disfrute de esos momentos. Me sumo a esa felicidad".

Joaquín

"Me parece muy bien que la gente se exprese tal y como siente. Y sé que a Joaquín se le ve muy por encima de cómo es de futbolista. Es una suerte tener a un jugador así, que es una referencia, con una responsabilidad enorme en el trabajo diario. Está comprometido y es Joaquín por cómo sale al campo, con las ganas de verdad de hacer cosas. Lo demás es un añadido porque es simpático, abierto, contagia su alegría y esto es mucho más positivo. Él no confunde eso con el trabajo. Llegar a trabajar siendo felices da muchos puntos. Nuestro entrenador de porteros está comprometido con esa filosofía de ser feliz y es mucho mejor eso que estar triste y amargado. Hay que intentar mantener esta alegría cuando vengan las cosas mal dadas. El buen clima del Betis no es fácil de conseguir".

Tercera camiseta

"Me parece bien que tenga los monumentos importantes de esta ciudad y se identifique con las cosas del Betis".