Un adiós copero de dibujos animados (5-1)

Al Betis lo corrieron en Montjuïc como en unos dibujos animados de aquellos de Walt Disney en los ochenta. No de los de ahora. Aquellos de carreras, sartenazos, gatos escaldados y planchados que la erradicación de cualquier atisbo de violencia ahora ha convertido en política o éticamente incorrectos. El adiós copero de los de Pellegrini tuvo un poco de todo. Fue consecuencia del fútbol español que todos los presidentes han consentido que Tebas acabe haciendo a su antojo, donde la distancia es cada vez más pronunciada. Y un poco también por la nula respuesta del técnico chileno, que no se sabe si por no tener herramientas –o si las tenía eran marca Acme ante las estrellas del Barça– o porque sencillamente no da más de sí, pero que entre una cosa y otra el Betis fue como el Coyote detrás del Correcaminos.

Prácticamente desde el pasillo al supercampeón se veía ya que el Betis tenía poco que hacer ante el equipo de Flick. Cuando esta chavalería se pone seria no hay forma humana de detenerla. Pasó por encima del Real Madrid en Yeda y tras eso, el nivel de movimiento de los Altimira y Johnny Cardoso ante el continuo toque y cambio de espacio de estas gacelas superdotadas en lo físico y en lo técnico, era pan comido para el Barça, que a los tres minutos ya había destrozado todo la defensa interior planteada por Pellegrini.

El trángulo que forman Pedri, Dani Olmo y Gavi hizo masa en la corona del área para jugar a un toque y al vértigo y abrir el marcador en menos de tres minutos. Con un cambio de ritmo el canario dejó clavado a Altimira y mientras el resto de la defensa del Betis no había tenido tiempo de pestañear, el balón ya estaba dentro de la portería de Fran Vieites. Había que reconocerlo. Sobre el césped de Montjuïc había un equipo que jugaba a una cosa y otro a otra. El Barça desarbolaba por dentro y cuando perdía el balón presionaba para no dejar respirar a los verdiblancos, recuperarlo y volver a empezar.

Casi no habían aparecido los de fuera: Lamine Yamal, Raphinha... y la defensa del Betis sólo veía pasar sombras. Vieites evitó en una espectacular mano el segundo ante Dani Olmo, que jugaba su primer partido como titular tras la cautelarísima, e inmediatamente después de eso llegaba la primera excursión turística bética con un gran pase de Isco, una acción anulada por fuera de juego que de todas formas Juanmi no había podido rematar correctamente pese a que el centro de Jesús Rodríguez, el mejor del Betis, era muy bueno.

La ocasión de meterse en el partido

Fue un espejismo. El Barça seguía a lo suyo y en cuanto engrasó la máquina otra vez cerró la noche. Empezó a aparecer la magia de Yamal, aunque todo el daño tenía su génesis en la distancia que Altimira y Johnny le daban a Pedri para recibir. También es fácil decirlo. El 8 azulgrana aparecía por todos los lados posibles y los cambios de ritmo provocaban desequilibrios constantemente en un equipo que moría por impotencia. Dani Olmo daba un poste, Aitor Ruibal se tenía que marchar lesionado y el segundo golpe llegaba en otra genialidad del niño de Mataró nacida en otra conducción y otro pase para bascular de Pedri. El pase picadito de Yamal lo empalmaba Koundé en las narices de Vieites.

Eran los mejores momentos de los locales y tocaba aguantar el chaparrón como fuera, de la forma más digna posible, en espera de cazar algún balón y poderse meter de nuevo en el partido. Y lo tuvo en su mano el Betis. Vitor Roque se encontró en el sitio justo en un gran pase horizontal de Jesús Rodríguez, pero Iñaki Peña metió un manotazo salvador cuando la pelota ya parecía entrar. Hubiera sido un 2-1, cuando menos alentador, pero lo que hizo fue picar más a un Barça que está a otro nivel. Koundé, sin que Juanmi apareciera jamás en plano cuando el operador de cámara captaba cada una de sus subidas, andaba desatado en sociedad con Yamal. Metió un zapatazo arriba que iba a ser el tercero, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. La decisión del VAR cerraba el primer acto y todavía quedaban por delante otros cuarenta y cinco minutos de tortura en el potro de Montjuïc.

Sin plan

El plan de Pellegrini, si es que lo había, no aparecía por ningún lado. No es fácil, también es cierto, pero el Betis era un pelele, un reo con las manitas juntas entregado a su superverdugo. Movía el chileno el equipo sacando del campo a Altimira y a Bartra, ambos con el cuello roto de ver pasar el balón y las sombras sin poder ni reaccionar, pero el tratamiento no hacía efecto en el enfermo.

La afición del Barça se lo pasaba en grande y al primer gol anulado le seguía otro, obra de Yamal a pase de De Jong que dejaba en entredicho la tensión y hasta el amor propio de los verdiblancos. Nadie le salía al holandés y, con metros y tiempo para pensar, veía a la estrellita azulgrana. Pero una jugada anterior invalidaba la acción. Eso era pan para ayer y hambre para hoy. El 3-0 llegaba en un contrataque que culminaba otro crack, Raphinha.

De la lava ardiente del volcán ya no podía escapar el Betis, pues corría ladera abajo demasiado deprisa. Ferran Torres fusilaba el cuarto, Yamal hacía el quinto con el suspense de la revisión de VAR y aquello parecía que nunca iba a acabar.

La anécdota fue el penalti que se fabricó lo único potable en el Betis, el joven Jesús Rodríguez, al recibir un pisotón de Pablo Torre cuando ya los béticos pedían que el reloj corriera. Ni siquiera servía para maquillar nada el tanto de Vitor Roque. ¿Qué iba a maquillar?