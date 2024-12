Aficionados del Betis opinan sobre la ruptura de relaciones del Sevilla: "Tienen que reñir a sus jugadores"

SEVILLA/La situación con los dos equipos de la ciudad de Sevilla vive en estos momentos uno de sus momentos más frágiles con toda la polémica que gira en torno a la denuncia que puso en su día el conjunto de La Palmera que provocó que Isaac Romero, Juanlu Sánchez y Carmona se perdiesen sobre el césped el último partido de Jesús Navas en el Pizjuán, las posteriores declaraciones de Ángel Haro en la junta de accionistas y el comunicado con palabras a posteriores de los de Nervión rompiendo definitivamente las relaciones institucionales por los hechos acontecidos. Es por ello que Diario de Sevilla salió a la calle para palpar cuáles son las sensaciones y la opinión de los aficionados de uno de los equipos implicados, el Betis.

Para contextualizar la pregunta que se les hizo a los aficionados que acudieron al Villamarín para el partido contra el HJK Helsinki, hay que atender a las palabras de Ángel Haro: "Me han sorprendido. Los profesionales deben ser respetuosos con las instituciones y sus símbolos. El Betis no denunció nada, sólo puso a disposición de los comités unas imágenes. No pedíamos ninguna sanción económica ni deportiva. No somos responsables de que no jueguen. Los únicos responsables son los que han realizado un hecho punible" y también a las de Del Nido Carrasco: "Nos hemos visto en la obligación de romper relaciones con el Real Betis Balompié debido a la actitud de sus dirigentes, que han denunciado unos hechos extradeportivos que hay que entenderlos dentro del contexto de la celebración de un derbi".

López Catalán, Haro, Del Nido Carrasco, José Luis Saenz (alcalde) y Castro. / Juan Carlos Muñoz

"Una chiquillada"

El primero de ellos es el que hace referencia a que es una situación que no debería traspasar el terreno de juego o como mucho, las gradas de ambas aficiones: "Me parece una chiquillada. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ángel Haro. Me parece una tontería y que los que mejor lo están haciendo son los aficionados. Lo están haciendo para desviar la atención de los presupuestos", decía uno de los béticos.

"Si hay discusiones, que sea en el terreno de juego, no que se lleve a lo político. Lo veo un 'politiqueo tonto' que lo que hace es manchar las relaciones entre los clubes. Tengo amigos del Sevilla y del Betis, nos llevamos bien, tenemos una rivalidad sana y me parece sobre todo muy triste".

Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente del Betis, conversan de manera distendida antes del inicio de la junta de accionistas. / José Ángel García

Una situación que es una pena

"Es una pena, creo que no se valora lo suficiente lo que tiene la ciudad de Sevilla, unos aficionados que son de sus dos equipos. Aquí la gente es de su equipo, tenemos que estar muy orgullosos de eso", comentaba uno de los aficionados que intervino en la encuesta.

Aunque también había alguno que otro que defendía los símbolos del club: "El Sevilla tenía que haber reñido a sus jugadores. Esas actitudes perjudican la imagen del Sevilla como empresa. Es un escudo, una leyenda, una cosa muy grande. Tenemos que estar por encima de las palabras de Del Nido. El Betis es una institución de más de 100 años y está de más lo que está diciendo. El Sevilla a quien le tiene que reñir es a sus jugadores. Son tonterías las que están diciendo".