Del Nido Carrasco: "No se han comportado para tener la calificación de buenos sevillanos"

Tal y como era de esperar el Sevilla ha hecho público en la mañana de este miércoles su tremendo malestar con el Betis hasta el punto de romper de forma oficial las relaciones con el club heliopolitano a raíz de la denuncia de éste ante el Comité de Competición de la exhibición por Carmona, Juanlu e Isaac de una bandera con un escudo tachado tras el último derbi. Debido a esto y a las palabras de Ángel Haro, José María del Nido Carrasco ha dado sus argumentos tras la visita del club al Hospital Infantil Virgen del Rocío.

Lo que debía ser una jornada de ilusión en este día de la Esperanza ha derivado en una lucha abierta entre los dos clubes de la ciudad. Algo que desde el Sevilla achacan directamente a la forma en la que el Betis ha querido defender su honor acudiendo a Competición por hechos extradeportivos, algo poco habitual, con el resultado de una sanción que ya cumplieron los tres jugadores frente al Celta pese a que la justicia ordinaria, fuera de plazo, suspendió cautelarmente la sanción.

"Nos hemos visto en la obligación de romper relaciones con el Real Betis Balompié debido a la actitud de sus dirigentes, que han denunciado unos hechos extradeportivos que hay que entenderlos dentro del contexto de la celebración de un derbi", comenzó diciendo Del Nido Carrasco, que pasó a analizar todos los pormenores de este delicado asunto..

La realidad del derbi

El dirigente sevillista puso en el contexto del derbi el gesto de los tres canteranos. "Vivimos en Sevilla, es una ciudad dual, se vive con mucha guasa desde una semana antes con las bromas, en las familias, en los bares, en los gimnasios. Se vive durante el partido y se vive una semana después. El que gana el derbi pues tiene esa guasa sevillana. Los jugadores del Sevilla, canteranos todos además, cuando exhibieron esa bandera no lo hicieron con ningún ánimo de ofender al Betis. Si les hubieran tirado un traje de flamenca se lo habrían puesto y habrían bailado sevillanas. Y si les hubieran tirado un capote habrían toreado. Y hay que entender en ese contexto, en caliente, que unos niños estaban celebrando la victoria del Sevilla sin ninguna intención de faltar el respeto al Real Betis Balompié y a su afición, a la que respetamos enormemente".

Falta de "honestidad" en la directiva del Betis

Y vinculó la decisión del Sevilla a la presunta "falta de honestidad" de los dirigentes béticos. "El presidente del Betis circunscribe las relaciones entre el Sevilla y el Betis a una comida oficial o a que acudamos al palco. Para nosotros la relación entre dos instituciones tan importantes deben basarse en la honestidad, en la lealtad, en la fidelidad, en la cordialidad... Y para nosotros que por no ganarnos en el terreno de juego un derbi denuncien a jugadores nuestros y que no puedan jugar un partido... Imagínense que a nosotros nos faltan al final de temporada tres puntos y eso ha sido fruto de que no fuimos capaces de ganarle al Celta porque no hubiéramos tenido a tres jugadores titulares en la plantilla. Eso para nosotros es lo suficientemente grave como para romper relaciones institucionales con ellos".

Respeto al Betis y a su afición

Quiso distinguir una y otra vez el presidente del Sevilla la ruptura de relaciones hacia los dirigentes con la entidad y la afición verdiblancas. "Nosotros a nuestra afición le pedimos siempre que tenga cordialidad con la afición del Betis. Nuestro respeto al Real Betis Balompié y a su afición es absoluto. Pero estamos en contra del comportamiento concreto de las personas que dirigen el Real Betis Balompié".

Y relató lo sucedido al día siguiente del derbi, en el que asegura que Ángel Haro no le dijo que estuviese molesto con el gesto de los canteranos. "Le voy a explicar lo que pasó. A la mañana siguiente del derbi, a las nueve de la mañana, yo llamé a Ángel Haro porque vi que habían discutido Joaquín Caparrós y Ángel Haro en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán. Me devolvería la llamada sería a la una y media de la tarde y yo le dije, no le di importancia al suceso de la bandera, que si se había sentido incómodo por esa discusión con Joaquín Caparrós que le pedía disculpas, que quería que cuando estuviese en el campo de Sevilla estuviera como en su casa y que esperaba que hubiera estado bien. Y él me dijo que sí, que no le diera importancia a lo que ocurrió en el palco, que lo que pasa en el terreno de juego se queda en el terreno de juego como entendemos todos los que somos hombres de fútbol. Y a mí no me dijo que le había molestado lo de la bandera. Que podría haberme dicho en privado o de cualquier modo para que le pidiera disculpas".

Intención de hacer daño

"Pero es que él no quería una disculpa, quería hacer daño deportivo a la entidad a la que yo represento, a mis jugadores...", continuó Del Nido Carrasco. "Y yo como ustedes comprenderán no me puedo relacionar de manera sana con unos dirigentes que no se relacionan de manera honesta con la entidad a la que yo represento".

Diferencia entre Antiviolencia y Competición

Haro ha comentado que el Sevilla sí denunció al Betis en casos precedentes, como cuando denunció ante Antiviolencia el tifo en el primer derbi de Heliópolis tras el suceso del derbi de la Copa, con imágenes alusivas al lanzamiento del palo a Joan Jordán. "Me imagino que la frustración y la ansiedad que tienen por los resultados que se producen en los derbis... En caliente lo puedo entender, pueden darse situaciones así como las que protagonizaron los tres canteranos del Sevilla. Lo que no entiendo es que en frío se quiera hacer daño a una entidad y que se vea perjudicada porque tres jugadores suyos no puedan jugar un partido. Y no me puedo creer que Ángel Haro con los magníficos abogados que seguro que tiene el Real Betis Balompié no fuera consciente de la diferencia que hay entre denunciar a Antiviolencia o ante los comités federativos. Además imagino que será consciente de que poner en conocimiento unos hechos con imágenes ante un tribunal competente para resolver eso se llama denuncia".

Transgresión de códigos no firmados

"Nosotros creemos que la relación con los dirigentes del Real Betis, al que respetamos como a su afición, ha transgredido unos códigos, aunque no estén firmados, de principios que deben regir entre dos clubes de una misma ciudad. Nos circunscribimos a unas relaciones a una comida en un palco. Pero nosotros ni vamos a ir a la comida en el partido de la segunda vuelta ni nos vamos a sentar en el palco del Real Betis Balompié".

Pellegrini y Joaquín, en la despedida de Jesús Navas

"Jesús Navas ha invitado a Manuel Pellegrini y a Joaquín a su despedida, que organiza el Sevilla F.C., de manera individual y ya si ellos van a venir o no es una pregunta para ellos. Manuel Pellegrini fue entrenador suyo en el Manchester City y Jesús estuvo en la despedida de Joaquín y ha querido que los dos estén presentes en ese evento".

El debate de la sevillanía

También fue preguntado el presidente del Sevilla sobre el concepto de sevillanía al que aludió Haro. "La sevillanía se gana. Esto no es tú eres sevillano o no lo eres. Para tener esa sevillanía tienes que ganártelo. La diferencia es que jugadores del Betis, directivos del Betis, se han mofado de jugadores del Sevilla en la victoria que tuvieron por ejemplo en la Copa del Rey y a nosotros no se nos ocurrió ir al Comité de Competición a denunciar a Guardado, a Canales, a Borja Iglesias... para pedir una sanción deportiva. Si a lo que se refiere es que eso es sevillanía y lo otro no es sevillanía, tiene razón el presidente del Betis. Ellos no se han comportado para tener la calificación de buenos sevillanos y nosotros no. Ellos han transgredido unos códigos que nosotros no hemos transgredido y han creado un precedente muy peligroso".

¿Es reconducible la relación?

Del Nido Carrasco se cerró en banda ante la actitud de su homólogo desde el día después del derbi y el momento en que hablaron por teléfono. "Llamé a Ángel Haro para pedirle disculpa por el incidiente con Caparrós y podría haber aprovechado aquella llamada para haberme dicho por público o por privado que les molestó aquello. Pero no lo hizo. Porque querían hacer daño deportivo a la entidad. Y no puedo permitir eso. Las relaciones se arreglan como se arreglan y se estropean como se estropean. Y sienta un precedente de sancionar a tres futbolistas por algo que están en un contexto del derbi y es extradeportivo por una ansiedad y una frustración. Algo que nunca antes había pasado. Y es algo que ellos cuando han ganado un derbi también lo han hecho también".

"¿Ahora lo próximo qué va a ser? ¿Que van a denunciar si un niño dice 'Sevilla bueno y Betis caca'?", añadió sobre la forma en que se entiende la rivalidad en Sevilla y que, a su entender, no ha asumido Ángel Haro. "Han sido deshonestos y han traicionado a una entidad como el Sevilla", zanjó