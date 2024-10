El Betis acepta la disculpa del Sevilla por la salida de tono de Caparrós frente a Haro

El derbi del domingo 6 de octubre estuvo exento de incidentes reseñables entre las aficiones y así lo confirmó Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno, que se congratuló de ello tras el partido. Pero eso fue fuera de la zona noble del Ramón Sánchez-Pizjuán. En el palco sí hubo un par de incidencias: la de José María del Nido con los abogados del Sevilla y la de Joaquín Caparrós con el presidente del Betis. Por este hecho, el Sevilla se ha puesto con contacto con el Betis y ha pedido disculpas, que han sido aceptadas.

Al término del partido, y según avanzó Radio Sevilla, Joaquín Caparrós y Ángel Haro tuvieron un pequeño agarre con cruce de palabras mientras se desalojaba el palco. El utrerano, ex director de fútbol durante la temporada 18-19, celebró eufórico el triunfo del Sevilla tras el pitido final, al grito de "otro año igual, otro año igual". El cántico, realizado mientras las personalidades abandonaban el estadio, molestó sobremanera al presidente del Betis, ya que lo profirió justo cuando éste salía camino del antepalco.

Joaquín Caparrós, en el palco entre Agustín López y Pablo Blanco, responsable de la cantera del Sevilla. / Captura / Movistar

El dirigente verdiblanco no entendió tal actitud en un lugar protocolario como es el palco de autoridades, y se volvió para recriminárselo, pero la intercesión de otras personas evitó que aquello llegara a mayores. Ante esta situación, de forma privada, José María del Nido Carrasco le ha hecho llegar las disculpas por ese comportamiento, fuera de lugar en un palco, a su homólogo Ángel Haro. Y las aguas han vuelto a su cauce.

Las relaciones entre ambas directivas pasan por un buen momento y son cordiales, como se demostró en el encuentro del sábado con el alcalde de la ciudad o en el almuerzo del domingo previo al partido en el propio estadio entre la cúpula sevillista y la bética.

Es obvio que de alguna manera el club debe señalarle a Caparrós que si es invitado al palco no puede comportarse como si estuviera fuera del estadio o en la grada. No hubo insultos, pero no responde al protocolo de tal contexto ningún cántico exaltado.

El utrerano vivió con intensidad la previa del derbi. No sólo por el tuit que puso señalando "qué fácil es ganar títulos según algunos...", con una foto de Jesús Navas portando la última UEFA Europa League y coincidiendo con la derrota del Betis en Varsovia.

Antes de acceder al estadio para ubicarse en el palco, donde ya presenció el Sevilla-Valladolid, Caparrós estuvo cantando con la afición sevillista en los aledaños de Preferencia. Al utrerano le gusta convivir con la afición y crear un ambiente a favor del Sevilla para un partido tan señalado. Pero esa actitud, respetable, debe quedarse fuera del palco de autoridades, lógicamente. Así lo ha reconocido el club nervionense y así lo ha admitido el club heliopolitano, tras el arduo trabajo para que haya paz en los derbis.