Del Nido protagonizó un altercado en el palco antes del inicio del derbi Sevilla-Betis

El incidente de Del Nido con los abogados del Sevilla no fue algo aislado. Al término del partido, y según avanzó Radio Sevilla, Joaquín Caparrós y Ángel Haro tuvieron un agarre con cruce de palabras al término del partido. El ex entrenador del Sevilla, y ex director de fútbol durante la temporada 18-19, celebró eufórico el triunfo tras el pitido final, al grito de "otro año igual, otro año igual". El cántico molestó sobremanera al presidente del Betis, que no entendió tal actitud en un lugar protocolario como es el palco de autoridades, y se lo recriminó, por lo que tuvieron que intervenir varias personas para mediar y que aquello no llegara a mayores.