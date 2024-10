Del Nido espera que el juez atienda su petición de medidas cautelares para votar en la Junta Extraordinaria

Nuevo capítulo de la lucha accionarial del Sevilla llevada a los juzgados. José María del Nido Benavente ha acudido por enésima vez a la justicia para intentar que el actual consejo de administración le permita votar para el cese del consejo en la Junta General Extraordinaria del próximo miércoles 9 de octubre. Y este miércoles ha acudido a la vista oral dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 3, en la Ciudad de la Justicia, frente a José María del Nido Carrasco, de quien el juez ha descartado la declaración solicitada por su padre.

A la salida del juzgado en Palmas Altas, Del Nido Benavente atendió brevemente a la prensa, instando a esperar que sea el juez quien dictamine sobre su demanda que declare su derecho al voto con medidas cautelares para poder ejercerlo ya el próximo miércoles en la Junta Extraordinaria. "He pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, según la Ley de Sociedades de Capital. Siempre soy optimista", dijo.

El máximo accionista no quiso pronunciarse sobre lo acontecido en la sala del Juzgado de lo Mercantil. "Debemos respetar los tiempos de la justicia. He venido a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla Fútbol Club y como aglutinador de la mayoría del capital social a ejercer la voz de mando en una sociedad que deportiva, económica y socialmente va a la deriva en los últimos años. Eso es lo que me mueve", arguyó.

Para la próxima Junta Extraordinaria aún está vigente la agrupación de acciones que realizó en 2018 por seis años y por la cual el actual consejo no lo deja votar para el cese y nombramiento de uno nuevo. Del Nido esgrime que en anteriores resoluciones judiciales ya adviriteron sobre la legitimidad de su voto para destituir al actual consejo. Y ha solicitado que no se tenga en cuenta en la próxima Junta de Accionista el argumento sobre el derecho de las minorías sobre la agrupación de acciones que arguye el consejo ni tampoco el pacto de gobernabilidad que firmó en 2019 y que él denunció por presunto incumplimiento ante la Justicia.

Antes del próximo miércoles, día en que se celebrará la Junta Extraordinaria, el juez de lo Mercantil debe dictar un auto atendiendo o desatendiendo la nueva demanda con petición de medidas cautelares, que en ocasiones precedentes le fueron denegadas.