Fabrice Pastor: “¿Del Nido Carrasco? No me gusta hablar mal de nadie, yo creo que el presidente tiene que hacer su trabajo”

El empresario monegasco Fabrice Pastor, reconocido como “sevillista de pro”, ha vuelto a la capital de Andalucía para presentar el nuevo torneo de A1 Pádel en la ciudad de Sevilla. Ha atendido a los medios de comunicación esta mañana en el Real Círculo de Labradores, donde ha vuelto a mostrar el crecimiento de su circuito en el mundo del pádel a nivel mundial. Aunque, tras el acto, ha vuelto a ser cuestionado por el mismo tema cada vez que pisa la ciudad, la posible compra del Sevilla. Pastor asegura sentirse “sevillano” y “sevillista” y dejado caer que “el sueño” de cualquier aficionado del Sevilla es ser presidente del club de Nervión.

La posible compra del Sevilla

El monegasco ha dejado claro que no se pone una fecha concreta para tomar una decisión de si entrar en la batalla accionarial del club o no, aunque no tardará más de un año en hacerlo público: “Bueno, tampoco voy a comentar mucho porque lo dije en una rueda de prensa hace dos meses, estamos ahora mismo absorbidos totalmente por el pádel. Yo empiezo a las seis de la mañana y acabo a las diez de la noche. Estamos en muchos países a nivel mundial, yo creo que dentro de un tiempo diremos qué haremos. He visto un poco todo lo que pasa y todo lo que se espera, pero yo cuando digo que es dentro de un año, es dentro de un año. Y si pasa algo antes, pues pasará”, explicó el empresario monegasco.

El monegasco aseguró ser sevillano y aficionado del Sevilla y recalcó la importancia de seguir invirtiendo en la capital de Andalucía a través de sus negocios: “Estoy feliz, estamos aquí en casa, realmente yo soy, aparte de sevillano ya, me siento un sevillano de pro. Creo que el circuito forma parte del evento de ciudad, es el máster yo creo más importante o de los más importantes que hay en la ciudad y creo que, como ha dicho la concejala y el delegado, yo creo que ha venido para quedarse. Nos sentimos en casa, con lo cual muy felices de cada año repetir”, explicó.

Las palabras de Del Nido Carrasco

Asimismo, Pastor valoró las palabras del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco cuando aseguró que el monegasco sólo habla del club para promocionar su negocio en el mundo del pádel: “Yo lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos diez canales de televisión y el mundial. O sea, nosotros no invitamos a nadie que nos haga la publicidad, ni buena ni mala, yo simplemente hablo de una realidad. Bueno, veremos cómo todo se desarrolla. No me gusta hablar mal de nadie, yo creo que el presidente tiene que hacer su trabajo, como todos los presidentes del club, y hacerlo lo mejor posible”, comentó Fabrice Pastor.

Fabrice Pastor posa durante unos desayunos con la prensa / José Manuel Rodríguez

Sobre el estado de la plantilla aseguró que, debido a que “LaLiga no va muy bien”, el Sevilla se encuentra en mitad de la tabla algo que le ayudará “a subir más rápidamente a los puestos donde deberíamos estar”. De cara al derbi, comentó que no se siente “anti nada” y que espera que al Sevilla le vaya bien en el encuentro. Dejó su intervención asegurando que el “sueño” de cualquier sevillista es el de ser presidente de su club.