Este es Fabrice Pastor, el empresario que se define como "la tercera vía" del Sevilla

Sevilla/La lucha accionarial ha definido los últimos años, en cuanto a la entidad se refierde, del Sevilla Fútbol Club. La pelea por el poder, con varios pactos como protagonistas que cada cual entiende a su forma, han sido protagonistas en el rumbo extradeportivo que rodea al club nervionense.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a resonar, con fuerza, otro nombre más: Fabrice Pastor. El monegasco, aunque criado, prácticamente, en España, es un millonario que sueña con dirigir a la entidad hispalense en un tiempo. En un desayuno con la prensa, el magnate nos aseguró que se da "un año" de plazo para poder centrarse en la dinámica sevillista, ya que también está al frente de un ambicioso proyecto: A1 Padel.

Este es Fabrice Pastor

Fabrice Pastor nació en Mónaco, pero su perfecto español deja entrever una crianza muy ibérica. El dueño de A1 Pádel, uno de los proyectos más ambiciosos del mundo del deporte, es heredero de una fortuna millonaria.

Su familia es considerada de las más ricas de Mónaco, país donde aún vive. Su padre, Michel Pastor, fue presidente del AS Monaco a principios del siglo XXI, su primera gran referencia a nivel deportivo. Se considera un enamorado de la ciudad de Sevilla y, aunque con A1 Pádel no se cierra a celebrar grandes torneos en el Benito Villamarín, su sueño siempre estuvo cerca de Nervión.

Es accionista minoritario del Sevilla y quiere un futuro al mando del club.

Su presentación al sevillismo

En una jornada para prensentar su circuito de pádel, el cual compite con Al-Khelaifi, Fabrice Pastor dejó algunas frases sobre la actualidad sevillista. Sobre el enfrentamiento entre José María del Nido Benavente y José María del Nido Carrasco, aseguró que "es antinatural", además de postularse como la tercera vía: "Hay que mejorar mucho en el tema interno. Por ejemplo, un club de Champions sin un sponsor es algo que no puede pasar. A ver este nuevo presidente y a ver qué hará en este año. Me he reunido con todos las partes. Yo no tendría que ver ni con una parte ni con otra porque no me interesaría hacerlo. Si fuera que no ya le habría dicho que no".

Fabrice Pastor necesita "tiempo" para dedicarse al Sevilla / José Manuel Rodríguez

Fabrice Pastor, eso sí, reconoce que necesita tiempo: "Ya soy accionista, muy pequeño aún. Llevamos trabajando el tema. Necesito un año porque estoy totalmente absorbido por el pádel. Creo que hace falta implicarse. Mi padre se implicó mucho en el Mónaco, fue una dedicación durante 20 años. Es un proyecto de vida. No puede ser cortoplacista, ni para que nadie se haga rico. El que se tiene que hacer rico es el club y el que tiene que mejorar es el club. Eso es lo que pasó en Mónaco. El Mónaco fue el club que más vendió en Francia en las últimas décadas".

Fabrice Pastor: "Hay que construir para los que vienen después" / José Manuel Rodríguez

Para terminar, Pastor lanzó un dardo a "aquellos que vemos como ídolos" en el Sevilla: "Hay que trabajar en proyectos de futuro. Hay que construir las cosas para los que vienen después. Hay muchas cosas que se han hecho y no, a mi forma de ver, de la manera adecuada".