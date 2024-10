Aitor Ruibal marca el camino del Betis

SEVILLA/De Sallent de Llobregat, pero parece del Real Betis Balompié desde pequeño. O al menos eso es lo que pareció este domingo en el Benito Villamarín con la defensa a ultranza que hizo Aitor Ruibal en el duelo ante el Atlético de Madrid en la undécima jornada de LaLiga EA Sports que terminó con una victoria bética por la mínima, pero que tranquilamente pudo haber supuesto una goleada histórica de los de Manuel Pellegrini a los del Cholo Simeone. Para la página web de estadísticas Sofascore, el catalán fue el MVP del partido con una puntuación de 8.2 por delante de Johhny o Fornals, que acumularon un 8 de nota final.

A nivel defensivo, la actuación de Aitor fue una auténtica exhibición. Cinco despejes, un disparo bloqueado, tres intercepciones y cinco entrada con éxito. Un total de 14 acciones defensivas que lo catapultaron al futbolista del encuentro que realizó una mayor cantidad de acciones defensivas por delante incluso de Bartra, que acumuló una gran cantida de despejes o Diego Llorente, que ganó todos los duelos aéreos que disputó.

Aitor celebra con Lo Celso uno de los goles ante el Espanyol / Europa Press

Una intensidad propia de un líder

Los números defensivos no quedan ahí. La intensidad con la que salió el Betis al terreno de juego, de la mejor forma que se puede evaluar es en los duelos individuales de los futbolistas. En el caso de Aitor, ganó ocho de los diez duelos que disputó. Nada más y nada menos que ante jugadores del Atlético de Madrid, que no se caracterizan precisamente por ser poco intensos. Pero no sólo lideró al equipo a nivel defensivo ya que también tuvo mucha participación a nivel ofensivo con algunas intervenciones de bastante importancia. Estuvo muy metido en el partido, anticipándose en varias ocasiones en zonas comprometidas del campo para robar balones y salir en tromba al contragolpe y ahí el Betis hizo bastante daño.

Fue el tercer futbolista que dio más pases clave (3), entendiéndose como pases clave aquellos que se dan en situaciones del juego que dan lugar a una ocasión importante, en este caso, para el Betis. Un dato muy a destacar teniendo en cuenta su posición, lateal diestro. Además, cuando tuvo que ser valiente, tuvo un 100% de efectividad en los regates que intentó (2).

Aitor Ruibal y Manuel Pellegrini, antes de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Legia de Varsovia. / LESZEK SZYMANSKI / Efe

Marca el camino de un Betis con menos calidad

Cuando Aitor Ruibal ha sido objeto de críticas la mayoría han ido dirigidas hacia la falta de calidad con el balón en los pies que puede atesorar este jugador. Pero la realidad es que su fuerza interior, su capacidad para adaptarse a todo lo que le diga el entrenador y un trabajo incansable desde el primer minuto hasta el último le dan un carácter de liderazgo que es incuestionable. Su renovación hasta 2028 tiene una justificación muy sencilla. Cualquier plantilla y cualquier entrenador darían mucho por tener a alguien como el catalán en sus filas. Sea cual sea el rival, el momento de partido o el resultado, cuando los compañeros le miran ven a alguien que no se ahorra un esfuerzo y que obliga a los demás a tener que igualar ese nivel de intensidad.

Ahí está la clave de todo y el motivo por el que se compone como el ejemplo perfecto de hacia dónde va el equipo de las trece barras en estos momentos. ¿Falta calidad? Presión alta desde el minuto 0, trabajo, sacrificio, pundonor, ganas de competir, ataque directo y acciones defensivas de mucho mérito. Ese es el nuevo Betis que se está viendo con el esquema del 4-4-2 y el cambio de actitud. A unos esta forma de actuar, que es la misma, le sirve para ir sumando puntos en ausencia de los jugadores de alto nivel. A otros, como Aitor Ruibal, esa ideología del esfuerzo les ha servido para hacerse un nombre en una entidad muy grande como es el Betis.