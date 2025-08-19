Aitor Ruibal: "Estos partidos hay que ganarlos sí o sí, si queremos estar arriba"

El Betis no pudo con el Elche en su estreno liguero, en un partido en el que Aitor Ruibal fue protagonista. El futbolista jugó como extremo derecho y fue elegido MVP del encuentro. El catalán marcó el gol que adelantó a los de Pellegrini en el primer tiempo, pero no fue suficiente para llevarse los tres puntos del Martínez Valero.

Ruibal se quedó con un "sabor agridulce" del choque, según declaró en los micrófonos de Movistar+: “Hemos tenido situaciones para meter el 0-2. No lo hemos metido y eso te penaliza ante equipos que juegan bien al fútbol”, indicó. Además, comentó que lo único que les faltó fue cerrar el partido y “tener más control de balón, porque al final correr detrás del balón cansa mucho”. “En líneas generales, el equipo ha hecho un buen partido y nos ha faltado meter el segundo”, añadió.

Hoy, Ruibal actuó de extremo, siempre un comodín para Pellegrini, una posición en la que el catalán aseguró que se ha “sentido bien”. “Falta un poco de ritmo, hace mucha calor y humedad, pero no hay excusas”, apuntó. “Estos partidos hay que ganarlos sí o sí si queremos estar arriba”, lamentó sobre el tropiezo, al tiempo que dejó claro que seguirán “trabajando”. “Esto es muy largo, si competimos así sacaremos muchos puntos”, cerró.