Aitor Ruibal sobre su renovación con el Betis: "Está a punto de cerrarse"

SEVILLA/Sin duda, el nuevo equipo de capitanes en el Real Betis Balompié tiene futbolistas de altísima categoría y un gran peso en el vestuario. Marc Bartra, Isco y Aitor Ruibal son los que quedan ahora mismo (ya que la salida de Nabil Fekir ha dejado un hueco importante en este sentido, aunque Adrián San Miguel es uno de los que se postula para poder cubrir su sitio). Precisamente el catalán ha sido protagonista en las últimas horas. A sus 28 años está disfrutando de una nueva temporada a las órdenes de Manuel Pellegrini en la que se le ha abierto una nueva posición en la que tomar importancia, la delantera. La salida de Willian José, Borja Iglesias y Ayoze han dejado un hueco bastante grande en lo que a goles se refiere, y hasta la llegada de Vitor Roque, el '24' tuvo mucho peso arriba con el técnico chileno.

En la noche de este pasado lunes habló en exclusiva con los compañeros de Grada 101 en una entrevista en la que tocó varios temas como el peso de algunos compañeros en la plantilla, los objetivos que hay marcados para esta temporada, su renovación, que parece bastante cercana a oficializarse, y muchos elementos más de un altísimo interés. Ha sido un jugador que ha rendido en muchas posiciones, pero en cierto sector de la afición no lo veían rindiendo como delantero centro. Ha sacado pecho y se ha defendido de las críticas: "Aunque la gente no lo sepa o igual no le esté gustando mucho porque quieren un delantero top, yo llegué a primera porque el año de segunda jugué de delantero a centro y marqué 12 goles y por eso di el salto a primera división. Luego pues no se me dio la oportunidad en esa posición, se me retrasó un poquito, carriclear, lateral, extremo. Pero bueno, al final creo que tengo facilidad para adaptarme a cualquier posición".

Otro temas de los que habló en relación con la actualidad verdiblanca fue sobre la salida de otro canterano, Rodri: "Bueno, eso cada uno tiene sus decisiones, toma sus decisiones, lo que te digo, cada uno mira por su bien, yo creo que el dinero no lo es todo, solo te puedo decir eso al final. Hay que buscar muchas más cosas, porque al final el estar bien, el estar feliz, el estar donde tú quieres estar es mucho más importante que el dinero, pero bueno, evidentemente al final, cuando tienes ofertas de tanto dinero, se puede entender".

Ruibal se lamenta. / Sergio Pérez | EFE

Una renovación que está al caer

También habño, quizá, de uno de los aspectos más importantes en relación a su futuro, la renovación de su contrato: "Bueno, está casi casi, la verdad que todavía no es oficial, pero sí que es verdad que está a punto de cerrarse. Y bueno, ojalá se cierre lo antes posible y que lo pueda anunciar, porque soy muy feliz aquí, estoy muy contento. Ahora mismo no me iría por nada del mundo, así que que ojalá se haga rápido y pueda hablarlo libremente". Y al hilo de esto hablaba también sobre lo que siente al ser uno de los capitanes del equipo: "Creo que siempre he sido muy respetado por el vestuario y por la gente de fuera también. Así que estoy muy cómodo, para mí es un orgullo llevar el brazalete del equipo que me lo ha dado todo, que me ha dado el privilegio de cumplir un sueño. Así que voy a intentar recompensarlo, pues ojalá que en muchísimos años".

Al hilo, comentó la importancia que le da a que haya buen ambiente en el vestuario y el peso que él tiene, o al menos eso parece desde fuera, en esta situación: "Yo diría que es de las cosas más importantes. Evidentemente tener buenos jugadores, ser bueno tácticamente, todo eso te da mucho. Pero el buen rollo dentro del vestuario y que la gente se entienda afuera, pues eso hace que la gente dentro sea mucho más fácil. Y la verdad que este año, en pre-temporada, me he vuelto a encontrar un poquito en la misma situación del año de la Copa. Con mucho grupo. La verdad que para mí creo que va a ser un año muy ilusionante. Lo que te digo, que al final los comienzos nunca son fáciles. Pero yo creo que va a ser un buen año. Y bueno, lo vamos a dar todo porque creo que nos merecemos alegría nosotros y por supuesto la afición".

Aitor Ruibal ayuda a levantarse a Bellingham. / AFP7

El apoyo a Isco, algo que no podía faltar

Cuando las cosas le van mal a alguien del vestuario, todos lo sienten. Y más cuando el golpe futbolístico es tan duro como el que se ha llevado el grupo con la ausencia del de Arroyo de la Miel: " Sí, bueno, al final cuando convives con un jugador ya sabes bien bien cómo está dando los pasos. Y que es verdad que Isco empezó a entrenar en Marbella con el grupo, porque tienes que dar pasos. Hasta que no haces los pasos no sabes bien bien si la lesión va a reaccionar bien o va a reaccionar mal. Bueno, el otro día estuve hablando con él, está súper positivo, al final es un golpe duro para él y para nosotros también. Evidentemente es un jugador súper importante y bueno esperando que se recupere lo antes posible, que vaya bien y que ojalá lo tengamos pronto de vuelta porque al final lo necesitamos".

"La verdad que en toda la recuperación lo he visto siempre al máximo, siempre lo que te digo positivo, intentando dar más de lo que puede para intentar recuperarse al final. El otro día hablé con él por mensaje, todavía no podía hablar y le dije la frase que al final el fútbol nos da mucho, pero también nos quita muchas cosas en momentos muy importantes. Así que bueno, nada, ojalá lo vea pronto y le pueda dar ánimos. Pero bueno, creo que él sabe lo que hay y que intentará recuperarse lo antes posible", añadía.